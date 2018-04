Entre enero y febrero ingresaron capitales al país por u$s16.000 millones

Finanzas

05-04-2018 El IIF estima para este año ingresos por u$s42.000 millones, por lo que será uno de los países emergentes que más flujos recibiría luego de Turquía

Lade inversión dea mercados emergentes llegó aen marzo, recuperándose de las turbulencias de febrero (que rompieron una racha de catorce meses). Según datos del(IIF por sus siglas en inglés), a pesar de esta modesta recuperación, marzo fueen términos de los flujos de cartera hacia los mercados emergentes desde noviembre de 2016. Tanto los mercados decomo los deregistraron entradas en marzo, con compras netas de bonos emergentes que alcanzaron losy el resto en acciones . A nivel regional, dice el IIF,de las entradas combinadas de capital y deuda por, seguidas de Africa/Medio Oriente (u$s3.200 millones), donde Sudáfrica volvió a ser una de las más rentables. En contraste,por segundo mes consecutivo (u$s2.100 millones).En el caso deel IIF dice que en enero-febrero hubo un ingreso de capitales demientras que durante el año pasado habría entrado u$s45.000 millones. Los cálculos del organismo para la Argentina este año es deuno de los países emergentes que más flujos recibiría sólo superado por Turquía. "Si bien la entrada de divisas de cartera de marzo fueron modestas, es notable que losaún podíandurante uno de los meses más volátiles en los mercados financieros mundiales desde la minidevaluación de China ", dice el organismo. Las estimaciones del IIF sugieren que lahacia emergentes en los últimos dos meses no se ha limitado a los flujos de cartera. De hecho, los mercados emergentes vieron unade capital de febrero, con salidas de alrededor de u$s8.000 millones, una gran reducción versus las fuertes entradas de más de US$ 42.000 millones en enero. Las salidas netas en febrero se concentraron principalmente en"A pesar de una marcada desaceleración, Turquía y la India continuaron disfrutando de las entradas netas de capital. Según El Economista, Rusia fue el único país en nuestra muestra en ver un ritmo de ingreso de divisas más fuerte en febrero, lo que provocó que el Banco Central ruso acumulará alrededor de US$ 8.000 millones en reservas de divisas en febrero", dice el IIF.