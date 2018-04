Wall Street confundió la bandera de Suecia con la de Suiza en el debut de Spotify

Finanzas

05-04-2018 La salida de la compañía de streaming fue un éxito para sus directivos, pero la confusión que se generó le dio un toque de color al lanzamiento

Spotify, aunque el estreno de la multiplataforma en Wall Street no fue precisamente la noticia del día. En laen Nueva York, el mayor mercado de valores del mundo en volumen monetario,y, por error, terminaron colgando la. Aunque el errorde las ocho de la mañana, la prensa sueca y las redes sociales se encargaron de difundir el fallo.Desde elen Manhattan se tomaron la noticia con humor. "La Bolsa de Nueva Yorkpero izó nuestra bandera. Enpero no hay que preocuparse porque nuestros amigos los nórdicos son humildes y nosotros neutrales, así que no habrá problema", comentaron en Twitter. Spotify debutó en el mercado con un precio por acción de, lo que la deja valorada encuando la Bolsa de Nueva York alza una bandera de Suiza", tuiteó Sven Carlsson, periodista sueco a primera hora de la mañana.