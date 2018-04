Hay paro bancario en todo el país y amenazan con nueva huelga de 48 horas

Economía

06-04-2018 La jornada de este viernes estará marcada por la falta de bancos debido a un paro nacional activo de los trabajadores nucleados en el gremio "La Bancaria" quienes denunciaron "la ausencia de propuestas superadoras patronales"

La jornada de este viernes estará marcada por ladebido a un paro nacional activo de los trabajadores nucleados en el gremio "La Bancaria" quienes denunciaron "la ausencia depatronales", y confirmaron que de no haber acuerdo definitivo la semana próxima habrá otra huelga deEl secretario general del gremio, Sergioexplicó a periodistas en la sede gremial de Sarmiento 341 ante la prensa "las razones y alcances del conflicto y el paro nacional dispuesto" para este jueves ante "la ausencia de unapatronal, que debe implicar un salario justo". Además, Palazzo sostuvo que la protesta, es decir, habráen las principales ciudades del país. El dirigente denunció que la "falta de propuestas serias y justas" por parte de las cuatro cámaras y el Banco Central (BCRA) provoca consecuencias sobre "la economía familiar de los trabajadores bancarios".En un documento firmado por Palazzo y el secretario nacional de Prensa, Eduardo Berrozpe, la Bancaria ratificó que no resignará a "la dignidad y a losfamiliares por la codicia de banqueros o la irresponsabilidad de quienes quieren imponer topes a los salarios, mientras fogonean el incremento de los precios de los consumos y de los servicios indispensables de la población". El gremio ratificó su rechazo a "la incalificable propuesta de, con reducción de", y ratificó la huelga en todo el país, que se realizará con concurrencia a los empleos para asistir a las marchas en las seccionales. "Nos asiste la razón a diario ante cadade los funcionarios, la pérdida del poder adquisitivo salarial y las jubilaciones y la injusta carga del impuesto a las ganancias, que no se derogó, como había sido prometido en la campaña", puntualizó. Para los dirigentes, "la opinión pública, los usuarios y los clientes saben que la responsabilidad del conflicto es de losy el gobierno, más allá de las declaraciones u operaciones mediáticas que realicen, porque se llevan por delante la verdad".