El Banco Patagonia sigue en manos de capitales brasileños

Economía

06-04-2018 La entidad continuará perteneciendo al Banco do Brasil, según confirmó el gobernador Alberto Weretilneck desde San Pablo

Elseguirá en manos delsegún confirmó el gobernador Alberto Weretilneck desde San Pablo, donde encabeza una comitiva de funcionarios y empresarios para ladeEl gobernador calificó la novedad como una “noticia muy importante” y explicó que fue el propio presidente del Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, quien le ratificó la continuidad. “Esto le da unaa la provincia, teniendo en cuenta que es nuestro agente financiero y tenemos un contrato por los próximos 10 años”, afirmó Weretilneck luego de recibir la noticia –de primera mano– de que no hay proceso de venta activo del Patagonia. Hasta hace pocos meses la potencial venta del Banco Patagonia sobrevolaba los mercados e incluso elconfirmó haber realizado una propuesta económica que finalmente se cayó, sin embargo la entidad bancaria no había transparentado sus intenciones.De manera paralela, el Gobierno deavanzó en abril pasado con un nuevo contrato para que el Patagonia continúe como agentepor diez años (con opción de extenderlo cinco más) con un compromiso de inversión de una docena de nuevas sucursales y la instalación de más cajeros automáticos. A la provincia le resta definir quién será su representante en el directorio del Banco Patagonia, donde cuenta conluego de la salida de Fabián Gatti, que esta semana asumió como titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, señala el Diario de Río Negro. Weretilneck además extendió ayer los lazos con el(dueño mayoritario del Patagonia) al firmar un nuevo convenio de promoción turística mediante el cual una amplia cartera de clientes de esa entidad (que tiene 60 millones de clientes) obtenga promociones y beneficios para viajar este invierno a“Con laa los clientes del banco y la campaña de difusión, esperamos tener el resultado que más brasileños que el año pasado, visiteneste invierno”, dijo el gobernador.