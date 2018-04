WhatsApp: cómo avisar a sus contactos sobre el cambio de su número de celular

Tecnología

06-04-2018 Por el momento sólo se encuentra disponible para la actualización beta de Android 2.18.97, pero se espera que llegue pronto también a iOS

Te puede interesar Cómo hacer que WhatsApp no guarde las fotos en la galería del móvil

Hasta ahora, el cambio de número de teléfono suponía que se debía avisar a todos los contactos en, una tarea que la empresa simplificó gracias a las listas de difusión. La aplicación da un paso más e implementa la función que permitede manera inmediata con cambiar el número de teléfono dentro de la aplicación . Hoy se puede utilizar la función "" dentro de "Configuración" para indicar el nuevo número. Con la nueva función, al realizar este paso, la herramienta no solo migrará todos los datos de la cuenta (historiales de conversación y archivos incluidos), sino que también enviará un mensaje a los grupos para que el usuario no tenga que volver a ser agregado a ellos.Además, también podrá avisar a losde su lista y, por supuesto, elegir si no quiere que alguien se entere de su nuevo número. Por el momento sólo se encuentra disponible para la actualización beta depero se espera que llegue pronto también al, el sistema operativo de. Se trata de una de lasde WhatsApp , si bien este principio de 2018, la compañía es muy prolífica en nuevas funcionalidades.