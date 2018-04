Apple retrasa su computadora más potente hasta 2019

Tecnología

06-04-2018 La Mac Pro tiene un porcentaje pequeño de las ventas de computadoras de la firma, y a su vez las Mac equivalen una fracción del total de productos de Apple

hizo oficial lo que algunos entusiastas de la compañía y profesionales del sector temían o esperaban: retrasó la renovación de su producto insignia, la, a 2019. La compañía no había prometido tenerla lista para 2018, pero ladurante los últimos meses parecía indicar que este año no sería. La Mac Pro supone un porcentaje pequeño de las ventas totales de computadoras de la empresa, y a su vez lasen general suponen una fracción del total de productos vendidos por Apple . El año pasado, ante una pequeña comisión de periodistas afines, Apple confirmó que con el nuevo diseño cilíndrico sus ingenieros se habían quedado arrinconados en cuanto aLa base no dejabapara avanzar con nuevos componentes demandados por los consumidores. En respuesta a eso, Apple volvía a la casilla de salida rediseñando una nueva Mac Pro, que ahora se anuncia que llegará el año que viene. A este grupo de periodistas se le comunicó una cosa clara, según(vicepresidente de ingeniería de hardware): “La comunidad profesional es muy diversa. Hay muchos tipos de consumidores profesionales y obviamente apuestan a fondo por el hardware y el software, llevándolo hasta el límite. Así que una cosa que tenemos que hacer es comunicarnos con los clientes para comprender sus necesidades porque queremos proveer soluciones completas profesionales, no solo un hardware potente, como hacemos con la. Mirarlo desde un punto de vista holístico”. Apple se ha adentrado en una inusual ruta para solucionar este. Ha contratado a expertos de diferentes campos de animación, diseño 3D, producción musical y demás para trabajar en la compañía y ser las referencias de sus respectivos sectores. De esta forma Apple quiere comprender desde dentro de las mentes de los que serían suscómo diseñar esta nueva Mac Pro. Esta nueva posición “está influenciando la arquitectura” del nuevo producto, “de lo que estamos planificando” según otro veterano ejecutivo de la compañía, Tom Boger.