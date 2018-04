Carlos Melconian recordó los motivos que lo llevaron a alejarse de Cambiemos

Economía

06-04-2018 El extitular del Banco Nación detalló las diferencias económicas con el equipo económico del Gobierno y describió el modelo del "Plan Perdurar" del macrismo. Los tres principales puntos de la estrategia del PRO para mantenerse en el poder

El extitular del Banco Nación del macrismo, Carlos Melconian, participó de la cena de la 166° Junta de Directores de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y allí recordó las diferencias que lo llevaron a renunciar a su cargo público y alejarse de Cambiemos.

Contó que antes de asumir en 2015, "el gradualismo nunca estuvo en cuestión en el equipo economico del gobierno".

"Ahí apareció el conflicto", reconoció y remarcó: "Antes de asumir también perdí una batalla hablando de la macroeconomía, ya que la macroeconomía ha sido despreciada en esta gestión".

Sin ahondar mucho más en las críticas a la política económica de Mauricio Macri, Melconian se enfocó en explicar lo que él denomina como "Plan Perdurar" y que se trata de la estrategia de Cambiemos para mantenerse en el Ejecutivo.

"Es un triángulo en el que en un vértice tiene que aprovechar que los rivales están desarmados, aunque están sufriendo que se pincha Cristina (Kirchner)", dijo, según el diario Perfil.

"La segunda cuestión es que vamos a necesitar que el ministro (Luis) Caputo o quien esté en Finanzas consiga u$s30.000 millones por año durante 2018 y como mínimohasta 2020. Incluso aunque se cumpla la meta de reducción fiscal gradual", detalló.

En ese marco, agregó que le cuesta creer que la deuda empiece a equilibrarse y estacionarse.

Y, por último, habló del tercer vértice como "un conjunto de cositas macroeconómicas".

"Que la reactivación económica siga siendo de más del 2%, no puede ser menor a eso. Además, que siga bajando la inflación, no podemos dejar de decir eso. Y que el tipo de cambio no se atrase ni adelante. Hay que evitar la tentación electoral de atrasar el tipo de cambio, pero evitando también el tipo de cambio que pretende el sector exportador", señaló.

Además, dijo que si Cambiemos gana las elecciones, habrá que "discutir dónde quedó parado el Banco Central, que hoy está haciendo cosas muy distintas a las que vino preparado para hacer su titular, que antes ni tocaba las reservas ni las tasas de interés".

Y concluyó hablando de lo peligrosas que son las medidas proteccionistas de Donald Trump: "Para la Argentina es muy importante el limon, el biodiésel, el acero y aluminio. Estamos fuera de esa batalla nosotros. Pero el tema es si nosotros seguimos teniendo acceso a liquidez, que va a ser más corta y más cara. Y cómo le va a Brasil: de los picos de exportación e importación en 2013, ellos ya nos duplican. Perdimos con latinoamericanos y chinos en Brasil".