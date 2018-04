Cerruti volvió a la carga: "Caputo puede renunciar en cualquier momento"

Legales

06-04-2018 Tras el escandaloso final en la sesión en el Congreso, la diputada kirchnerista atacó otra vez al ministro de Finanzas y se defendió de las críticas

La diputada nacional Gabriela Cerruti (Frente para la Victoria-PJ) especuló con que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, "puede renunciar en cualquier momento", tras la escandalosa sesión de la comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Pública del Congreso, que terminó abruptamente cuando la legisladora kirchnerista cuestionó a viva voz que el funcionario le enviara un mensaje escrito.

"La historia del papelito, para mí, no es una boludez. Yo no podía hacer otra cosa. Soy una diputada opositora, y si no me paro en ese momento y lo muestro, vos tenés una foto diciendo que había llegado un papel y me lo había guardado", dijo Cerruti sobre la actitud que asumió durante la reunión de la comisión Bicameral.

La diputada interrumpió la exposición de Caputo para cuestionarlo por haberle enviado una nota escrita de puño y letra, que decía: "Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala", una aparente alusión a una intervención de Cerruti, hace días, en el programa de TV Intratables, donde mencionó que una hija del ministro sería testaferro en el fondo Axis, una de las firmas offshore de las que el funcionario habría participado.

"El que se equivocó fue Caputo. Nosotros reaccionamos de la única manera que podíamos reaccionar", afirmó Cerruti, y opinó que "lo que pasó está hoy en la tapa de La Nación, y al Gobierno le dolió mucho".

El miércoles, en el marco de una reunión de la comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Pública, el ministro de Finanzas defendió su política de endeudamiento y rechazó las acusaciones sobre su participación en empresas offshore.

En declaraciones a una radio porteña citada por la agencia Télam, la diputada especuló además con una inminente salida de Caputo de la titularidad de la cartera de Finanzas.

"Cuando anoche me llegaban informaciones de lo que estaba sucediendo en la Casa Rosada pensé: puede renunciar en cualquier momento", especuló Cerruti al ser consultada al respecto.

La diputada cuestionó la decisión del presidente de la Comisión Bicameral, el senador José Mayans (Bloque Justicialista), a quien acusó de levantar la sesión en "acuerdo con el macrismo".

"Mayans había acordado todo con el macrismo. En realidad estaba conduciendo la comisión Eduardo Amadeo", sostuvo Cerruti y agregó: "Caputo se quería ir, Mayans lo estaba protegiendo, y entonces se levantó la sesión".

En esa línea, agregó que el Peronismo Federal le "tendió una soga" a Cambiemos, ya que se trató de una "reunión de comisión y no una interpelación en el recinto", como había pedido el bloque del FpV-PJ.

Por último, la diputada aseguró que la bancada que lidera Agustín Rossi insistirá con su pedido para que Caputo sea sometido a una "interpelación en el recinto, y a juicio político".