AFIP: Cuccioli dejó sin efecto medida de Abad sobre el control del trabajo no registrado

Impuestos

06-04-2018 El flamante titular del organismo recaudador atendió los reclamos del gremio de empleados bajo su control. Afirman que se facilitará el blanqueo laboral

El nuevo Administrador Federal de Ingresos Públicos, Leandro, dejó sin efecto una medida del ex titular del organismo, Alberto, que había disuelto unay controlar a. De este modo, Cuccioli volvió a poner en funcionamiento la, según informó la Unión del Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UPSAFIP). Consultado sobre el tema el secretario General del gremio, Julio, manifestó que "desde la disposición de Abad señalamos elque fiscalizaba el trabajo en negro y controlaba a los monotributistas". "Vemos con sumo agrado queque es indispensable tener todas las herramientas activas para poder blanquear a los millones de trabajadores que no tienen derecho a obra social, jubilación ni representación gremial porque están sin registrar", agregó.Dijo que los empleadores que incumplen con sus"deterioran el sistema previsional porque no aportan a la Anses dejando cada vez mas vacías las cajas del Estado". Sostuvo que "Abad no entendió nuestro pedido, pero Cuccioli no solo lo entendió sino que locomo su". Señaló que "se viene una, que recompensará a los que pagan sus impuestos e irá en búsqueda de los que denigran el sistema y no pagan ni registran nada". "Es momento de empezar a ser justos yy hacerle entender al evasor que el país se construye con el aporte de todos, la única forma de bajar la presión tributaria es que empecemos todos a pagar impuestos y no solo unos pocos", afirmó.