Los bancarios pararon y amenazan con otro si no hay acuerdo

Economía

07-04-2018





Los trabajadores bancarios cumplieron el viernes un paro nacional de 24 horas en las 53 seccionales gremiales y se movilizaron en capitales y ciudades del país, ende las empresas del sector. Según el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, el acatamiento a la medida de fuerza fue en "un porcentaje". Además, hubo una asamblea en el Banco de la Nación (BNA), que encabezó Palazzo. Allí, el jefe de la organización dijo que si la semana próximaa los reclamos de "un incremento salarial digno y justo", el sindicato anunciará otra huelga nacional de 48 horas, y exigió "unpara poder alcanzar un acuerdo salarial paritario"."El lunes o martes de seguro. Si la negociación no avanza o no se define se anunciará otra medida de fuerza de 48 horas", aseveró el dirigente sindical. Palazzo explicó que los banqueros no solo no presentaron "una propuesta superadora" en el último encuentro convencional sino que ofertaron reducir a "la mitad un ítem que se percibe incuestionablemente y", lo que "lisa y llanamente y ante los propios funcionarios constituyó una provocación". Por su parte, Eduardo Berrozpe, también del gremio y a cargo de la comunicación, aseguró que "las cámaras, a la que se habían de manera oportuna comprometido", por lo que la Bancaria debió ir al paro para defender "el poder adquisitivo de las familias". El paro nacional incluyó a la totalidad de los bancos públicos y privados, en tanto la Bancaria reseñó que el acuerdo paritario está vencido desde el 31 de diciembre último.