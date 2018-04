Trabajadores paralizan La Campagnola y denuncian despidos encubiertos

Economía

07-04-2018 Fue en las plantas mendocinas de San Martín y San Rafael. Afirman que hubo más de 200 cesantías. Reclaman el bono "anti inflación" que prometió Arcor

La Campagnola, la conservera del grupo Arcor que en Mendoza cuenta con una planta en San Martín y otra en San Rafael, atraviesa días complicados por una raíz de una compensación salarial impaga y un proceso de ajuste de su personal que no cesa. Y que disparó una serie de medidas de fuerza por parte del Sindicato de Alimentación iniciada el viernes con un paro, pero que promete seguir la semana próxima. El reclamoque, a fuerza de contratos sin renovar y retiros voluntarios, ya le permitió a la multinacional cordobesa deshacerse de unos 200 trabajadores en el Este mendocino, y más de un centenar en el Sur. Por otra parte, decidióa la espera de cerrar la paritaria 2018 y como colchón antiinflacionario del primer cuatrimestre.“Arcor se rasga las vestiduras con la Responsabilidad Social, pero es todo mentira: dicen que. ¿Qué hace la gente frente a los tarifazos y la devaluación?. Además, si no da trabajo como la gente mejor que se vaya a otro lado”, señaló el secretario general del Sindicato en San Rafael, Ricardo Bertero. Por su parte, desde La Campagnola, donde no es la primera vez que afrontan una situación similar (ya hubo conflicto en 2017) evitaron hacer declaraciones al respecto. Con lo cual el conflicto promete endurecerse:y extender la huelga en los próximos días. Mientras, la Subsecretaría de Trabajo analiza aplicar una sanción económica a Arcor de hasta un sueldo por trabajador afectado, en caso de comprobarse el incumplimiento denunciado.