Cuáles son los nuevos motores que impulsan a la economía argentina

Economía

08-04-2018 Desde la consultora Abeceb resaltaron el protagonismo que han ido ganando algunos sectores de la mano del crecimiento de la inversión

"Tresanunciaron inversiones por u$s700 millones en los últimos meses de 2017 para multiplicar laen sus plantas ante la creciente demanda de la construcción. La industria automotriz tiene previstos u$s1.000 millones de inversión que se destinarán a profundizar sucon la mirada puesta en expandir su oferta para conquistar nuevos mercados a nivel global. Sin dudas, estas decisiones son el prólogo de un 2018 que será coronado como un año deen laseñaló Dante Sica, director de Abeceb. Lo anterior cristaliza la presencia de un modelo que apunta alde la mano de la. Este nuevo esquema se sustenta en el protagonismo de sectores que no fueron los tradicionales, por lo menos en los últimos años. Con unay un fuerte estímulo al, el podio sectorial se repartía entre rubros como el textil, calzado y la electrónica de consumo . Hoy, los nuevos motores de la economía son el agro, la, la cadena energética, las comunicaciones y la industria automotriz.Estos nuevos líderes tienen sus proteínas. Así, impulsados por la avidez de estos motores, lacrudo aumentó un 27,6%; la de laminados en caliente se disparó el 31,6%; el hierro redondo para hormigón, un 31,3%; la de cemento, un 13,5%, y la de minerales no metálicos, un 13,6% durante el, entre otros indicadores relevados en el último Estimador Mensual Industrial (Indec). "Elplantea cambios y reagrupamientos en la, se movilizan las cadenas de abastecimiento y las estructuras de proveedores comienzan a despertar de su letargo. La inserción externa, la irrupción de la tecnología y la necesidad de avanzar hacia un modelo de crecimiento sustentable en el tiempo exigen al empresariado comprender mejor la realidad del entorno, del sector y de su propia propuesta de valor para generar unade largo plazo", planteó Sica, en diálogo con Clarín. "La densidad industrial es un factor relevante para lade valor, siderúrgica, química y de la maquinaria agrícola. Sin embargo, en un escenario de mayor apertura, las ganancias de eficiencia y productividad ganan peso, no sólo por la creciente competencia con países centrales sino también por la necesidad de convivir durante algunos años más con un tipo de cambio real bajo en términos históricos. En ese sentido,de escala y especialización se convierten en una necesidad primordial para alcanzar estándares de competencia razonables al menos a, explica Sica al matutino.