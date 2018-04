EE.UU. ya tiene el pedido oficial para que informe sobre el fondo de Caputo

Economía

08-04-2018 La Oficina Anticorrupción solicitó los papeles sobre el fondo vinculado al ministro de Finanzas, que archiva la Comisión de Valores estadounidense

El pedido del Gobierno para obtener toda la documentación oficial sobre Noctua, el fondo vinculado al ministro de Finanzas, Luis Caputo , hasta fines de 2015, ya está en los Estados Unidos.

La Oficina Anticorrupción solicitó los papeles que archiva la Comisión de Valores estadounidense (SEC) a través de la Cancillería, que a su vez remitió el pedido a la embajada argentina en Washington.

El equipo argentino de los Paradise Papers publicó formularios de la SEC donde Noctua declara al ministro de Finanzas como "shareholder", al menos hasta noviembre de 2015.

La Oficina Anticorrupción requirió una copia de esos papeles revelados por la prensa, pero ahora busca validarlos por el camino formal. "Pediremos la remisión de la totalidad de la información oficial obrante en poder de la SEC", había manifestado el organismo de control en un comunicado oficial.

Según señalaron fuentes de la Cancillería a La Nación, la OA hizo el requerimiento el 12 de marzo, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió mayor documentación anexa para completar el requerimiento. El 21 de marzo, la solicitud de documentos viajó a la embajada argentina en Washington que ahora deberá hacer la presentación ante la SEC.

La Justicia, en tanto, continúa acopiando información para analizar si Caputo incurrió, o no, en una omisión maliciosa en su declaración jurada. Es decir, si eludió arbitrariamente declarar a Noctua en su informe patrimonial.

El miércoles, en el Congreso, el ministro de Finanzas aseguró que no fue dueño de Noctua, sino solo un "tenedor fiduciario", por lo que no fue él sino el dueño real de los fondos quien declaró esa tenencia ante las autoridades fiscales.

Según señalaron fuentes oficiales al matutino, la OA elabora un informe técnico sobre los bienes que deben figurar en los formularios de las declaraciones juradas y sobre los períodos que deben ser informados para remitírselo al fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada la investigación de la causa.

El organismo de control trabaja en ese informe y se espera que lo remita a la Justicia en los próximos días. Según precisaron las fuentes, se trata de un trabajo similar al que el organismo elaboró en el caso de Mauricio Macri por los Panamá Papers, con un análisis técnico sobre el formato de los formularios, pero sobre su contenido particular.

El informe, se espera, podrá aclarar -por ejemplo- si Caputo debía declarar, o no, una tenencia fiduciaria como la que describió ante el Congreso, si los documentos de los Estados Unidos avalan su versión.

La cuestión de los plazos de las declaraciones juradas en el caso de Caputo es también clave: en diciembre de 2015, todos los funcionarios que asumieron en la gestión debieron presentar el informe patrimonial del período 2014, el último ejercicio que habían cerrado ante la AFIP, cuando muchos de ellos aún se desempeñaban en el ámbito privado.

Esa modalidad cambió en 2017 y quienes se dan de alta en la función pública presentan una "foto" de sus bienes al asumir.

La OA ya le remitió a la Justicia todas las declaraciones juradas de Caputo con sus anexos reservados (un sobre que se abre únicamente por requerimiento judicial).

El organismo que conduce Laura Alonso había señalado que "se requirieron aclaraciones al ministro de Finanzas a fin de reflejar en forma completa la información patrimonial y de intereses", y que "posteriormente toda la información fue remitida al fiscal".

Caputo señaló lo que rectificó en su informe patrimonial: "No es que omitió alguna empresa, omitió que soy profesor en la UCA. No puso nada. Pero lo importante es que todos los ingresos están puestos; todos los ingresos de Noctua, de Axis y de LLC. O sea, no hubo ningún ocultamiento".