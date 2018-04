Legales

Un jurado en el condado de Middlesex, Nueva Jersey, Estados Unidos, otorgó 30 millones de dólares ena un hombre quedespués de décadas de usar polvos de talco. Su esposa recibió 7 millones de dólares en. El banquero Stephen Lanzo dijo que utilizó productos decomo Shower to Shower y Baby Powder durante más de 30 años, y afirmó que utilizar el polvo causó su mesotelioma, uny mortal que afecta el revestimiento de los pulmones. Los depósitos de, uno de los minerales más blandos de la tierra, a menudo se encuentran cerca de los depósitos de los minerales que constituyen el amianto, y los estudios demostraron el riesgo dedurante la extracción. Johnson & Johnson dijo que sus productos de talco no contienen, el cual, señaló, fue un requisito legal desde la década de 1970.Un lote de casos similares relacionados con else está abriendo camino en los tribunales, con un set para ir a juicio en mayo en Carolina del Sur. El caso de Lanzo fue el primero en ir a juicio en Nueva Jersey, el estado de origen de Johnson & Johnson. Otras compañías de talco se enfrentan a miles de casos separados pero relacionados que establecen una conexión entre el uso dey el. Johnson & Johnson deberá pagar el 70% de la, mientras que Imerys Talc se hará cargo del 30% restante. La empresa rechazó las suposiciones y argumentó que sus talcos no causan cáncer, aunque prefirió no hacer comentarios sobre eldel tribunal.