Quién es y cómo ha hecho su fortuna Pony Ma, el nuevo hombre más rico de China

09-04-2018 Lo apodan "el Mark Zuckerberg de China", ya que dirige una de las redes sociales más populares de Oriente, que superó en valor de mercado a Facebook

Lo apodan "el Mark Zuckerberg de China", ya que tiene en su haber una de las redes sociales más populares de Oriente. Pero Pony Ma, CEO de la empresa de telecomunicaciones Tencent, es mucho más que eso.

Es el hombre más rico de de ese país, con una fortuna estimada en u$s45.000 millones y aunque su empresa no es muy famosa en Occidente, es el mayor gigante digital asiático.

Ma Huateng , más conocido como Pony Ma, es un hombre indiscutiblemente poderoso. Dentro de su imperio están importantes títulos de videojuegos y WeChat, conocido popularmente como el WhatsApp chino, que en realidad ofrece no solo mensajería y llamadas, sino también juegos, servicio para pedir vehículos o comida a domicilio, pagos online y hasta inversiones.

Tan exitosa es la expansión de Tencent que hace unos meses sobrepasó momentáneamente a Facebook en valor de mercado, relevó la BBC.

Ma Huateng, nació en 1971 en la sureña ciudad china de Shantou. Le pusieron el apodo de Pony porque el nombre familiar "Ma" se puede traducir como caballo.

Estudió Ciencias de la Computación en la Universidad de Shenzhen y trabajó en varias empresas del sector como China Motion Telecom Development, antes de fundar Tencent junto a otros cuatro amigos en 1998.

Miembro de la Asamblea Popular Nacional de China (el máximo órgano legislativo), Pony es cauteloso con su vida privada y hace pocas apariciones públicas.

En el mundo de los negocios es reconocido como un hábil estratega que planea cada detalle de sus jugadas. Y para eso, tiene un equipo de asesores cercanos que conforman su círculo más cercano.

"Algunas personas lo describen como un escorpión: espera y después ataca", le dijo a BBC Mundo Matthew Brennan, cofundador de la consultora tecnológica especializada en WeChat, China Channel.

Tencent, comentó el experto, "maneja el arte de construir alianzas estratégicas a través de adquisiciones e inversiones" y entre otras razones, su éxito se explica porque tiene una profunda comprensión de las necesidades de los clientes, toma decisiones a largo plazo y no le teme a cambiar el rumbo si es necesario.

No obstante, también es cierto que grandes empresas chinas como Tencent, Alibaba y Baidu se beneficiaron del apoyo del gobierno chino para promover el desarrollo tecnológico de ese país. A cambio, las compañías se comprometieron a seguir estrictamente las reglas de Pekín en cuanto a monitorear y censurar los contenidos.

Empresarios como Jack Ma (Alibaba), Li Shufu (Geely Automobile Holdings) o Pony Ma, "son multimillonarios que han tenido el apoyo del Partido Comunista Chino. Son símbolos de propaganda para el objetivo ultra-ambicioso de dominar las industrias clave en una escala global en los próximos 20 años", afirmó Willy Lam, profesor de la Chinese University of Hong Kong, en conversación con BBC Mundo.

Aunque la carrera de Pony Ma ha experimentado un rápido ascenso sostenido, también se ha encontrado con algunos tropiezos, como cuando Pekín dijo que uno de sus juegos, "Honour of Kings", era adictivo y malo para los niños.

La compañía respondió limitando el tiempo en que los competidores más jóvenes podían jugar, evitando que las críticas siguieran escalando.

Otra de sus jugadas fue expandirse hacia el exterior: Tencent tiene participación en firmas como Snap (Snapchat), Lyft, Spotify, Activision Blizzard y Tesla.

Pero la idea de exportar el propio WeChat más allá de las fronteras chinas no es nada fácil, con temores por la seguridad de los datos -que no son encriptados- y por la necesidad de seguir censurando ciertos contenidos para no perder el apoyo recibido hasta ahora.

Estrategia alineada

Según Tim Clissold, consultor de negocios e inversiones en China, la principal razón del éxito de Tencent es que sus productos responden a las necesidades de los consumidores chinos.

Sin embargo, el experto le dijo a BBC Mundo que el alineamiento con la estrategia del gobierno le ha ayudado a la empresa de varias maneras:"China considera que internet es clave por razones de seguridad nacional y de estabilidad social".

Pero además, hay un tema de interés comercial en el sentido de evitar que la riqueza generada por las nuevas tecnologías termine mayoritariamente en Estados Unidos.

Las autoridades "han bloqueado competidores por razones comerciales o estratégicas", comentó Clissold, y al mismo tiempo han generado incentivos para que los empresarios chinos puedan levantar capital, conseguir financiamiento o recibir algunos estímulos impositivos.