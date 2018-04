Impuestos

McDonald's controla 32.000 millones de euros desde Delaware para pagar menos impuestos

09-04-2018 McDonald's concentró la cabecera de su negocio en Europa en Delaware, un territorio offshore localizado en Estados Unidos

SUSCRIBIRME Recibí nuestro newsletter diario IMPRIMIR ENVIAR A- A+

McDonald's concentró la cabecera de su negocio en Europa en Delaware, un territorio offshore localizado en Estados Unidos y que gracias a las numerosas ventajas fiscales que ofrece concentra ya, con sólo 900.000 habitantes, cerca de 1,2 millones de empresas. Desde allí, y a través de la empresa McDonald's Global Market gestiona ya activos europeos valorados en 32.000 millones de euros al cierre del último ejercicio el pasado 31 de diciembre de 2017, señala El Economista de España. La cifra supone un 38,5% más que en 2016 debido a que la subsidiaria en Europa de esta compañía, McD Europe Holding, domiciliada en Luxemburgo, agrupó todo el negocio en el Viejo Continente. La cadena de comida rápida norteamericana se había comprometido en diciembre de 2016 con la Comisión Europea a trasladar la sede de su negocio desde Luxemburgo a Londres ante las continuas acusaciones de no estar tributando como corresponde. Pero más de dos años después, no sólo no lo hizo, sino que mantiene su apuesta por territorios con muy baja fiscalidad. Según consta en los documentos que se acaban de remitir al Registro Mercantil luxemburgués, McDonald's Global Market "está constituida y se rige por las leyes del Estado de Delaware", y por lo tanto por la fiscalidad de este minúsculo Estado norteamericano. Y todo ello a pesar de que tanto la sede social del grupo en Estados Unidos como las oficinas centrales están localizadas en Oak Brook, en Illinois. McDonald's parece ignorar así las últimas advertencias de Bruselas, que ya en 2015 acusó a la cadena de hamburgueserías de no haber pagado prácticamente ningún impuesto de Sociedades desde el año 2009, a pesar de haber registrado beneficios muy significativos en Europa. La compañía insiste, a pesar de todo, en que tiene "el firme compromiso de contribuir de manera sustancial y positiva al mercado y a la economía europea" y, en este sentido, señaló recientemente que "al igual que las franquicias, que operan aproximadamente el 75% de los restaurantes McDonald's en Europa, cumple con sus obligaciones tributarias en todos los países en los que opera". Así, según dice, en los últimos cuatro años ha tributado en Europa con una tasa media del 27 por ciento.