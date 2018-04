La AFIP detectó servidumbre y trata de personas en talleres textiles

Impuestos

09-04-2018 La AFIP detectó, en dos talleres textiles, que el 96% de trabajadores no estaban registrados por su empleador, trabajaban más de 12 horas y cobraban salarios por debajo del mínimo establecido por la ley

La Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) detectó, en, que el 96% de trabajadores no estaban registrados por su empleador, trabajaban más de 12 horas y cobraban salarios por debajo del mínimo establecido por la ley. El procedimiento se realizó enclandestinos ubicados en Merlo, provincia de Buenos Aires, y en el barrio porteño de Mataderos. Ambos se dedicaban a laEn total se detectarony solo uno se encontraba declarado. Muchos de ellos vivían con sus familias hacinados en el mismo lugar de trabajo, sometidos alaborales. Los talleresy no contaban con instalaciones eléctricas ni de gas adecuadas, dejando a los empleados expuestos a cualquier accidente. Además, percibían ingresos muy por debajo del salario mínimo vital y móvil y eran sometidos a extensas jornadas laborales que superaban lasTambién se detectaronprocedentes de Bolivia, que señalaron que su empleador les había pagado el pasaje para venir a trabajar a la Argentina, incluso dijeron que los había esperado en la terminal de micros de Liniers para trasladarlos al taller.A partir de las irregularidades detectadas, el personal de la AFIP uno de los talleres en donde los 10 trabajadores relevados realizaban sus tareas sin ningún tipo de registración y bajo las órdenes de un empleador que no se encontraba inscripto en ningún impuesto. Se dio inmediata intervención al Juzgado Nacional en lo Penal Económico de turno, quien avaló la medida de la AFIP , quien además informó al Juzgado Criminal y Correccional Federal los posibles. La Justicia dio intervención a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a la Víctima. Por otro lado, se presentó ante la Justicia de Morón una denuncia pory delitos migratorios por las condiciones encontradas en el taller de Merlo. Se dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones y se puso en conocimiento a la Dirección de Seguridad e Higiene del GCBA por las condiciones precarias en las que funcionaba el taller deEl operativo se desarrolló utilizando la herramienta “TRL”,, que le permite a los inspectores verificar al instante si el trabajador se encuentra declarado o no por su empleador.