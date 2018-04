Sin resultados concretos tras el primer encuentro de negociación por Carrefour: las partes se vuelven a reunir el miércoles

Economía

09-04-2018 La audiencia se realizó en la sede de Alem, donde se analizó el Preventivo de Crisis que presentó el jueves la cadena francesa. El gremio de Moyano fue excluido de la reunión, por lo que anunció protestas. Temen 3.000 despidos y el cierre de 11 locales

El Ministerio de Trabajo convocó este lunes a una reunión en la que se iniciaron las negociaciones con Carrefour y el sindicato de Empleados de Comercio, luego de que la empresa presentara el jueves pasado un Proceso Preventivo de Crisis (PPC).



A la salida de la reunión, que se realizó durante la tarde, las partes no pudieron mostrar algún avance concreto, aunque se comprometieron a continuar las conversaciones el próximo miércoles.



La audiencia se hizo en la sede de Alem del Ministerio, en un clima de tensión por el creciente rechazo gremial a eventuales despidos masivos. Con el agravante de que en las últimas horas se sumó el sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano.



Sin embargo, con ánimos de distensión, desde la cartera laboral comentaron que durante el encuentro todos se mostraron "predispuestos a trabajar en conjunto para preservar las fuentes de empleo y la sustentabilidad de la empresa".



De la reunión participaron el secretario de Trabajo, Horacio Pitrau; Jorge Barbieri por parte del sindicato de Comercio y por la empresa estuvo Leonardo Scarone, director de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos, y Diego González, Director de Relaciones Laborales.

Tal como lo anticipó iProfesional, las autoridades mantienen negociaciones desde hace dos semanas con el CEO local, Rami Baitieh, que el 23 de enero pasado anunció un programa de reestructuración global.

Desde la cartera laboral aseguraron que el ministro Jorge Triaca "está al tanto de todo" y evitaron precisar si se evalúan retiros voluntarios o el cierre de locales. "La empresa presentó el PPC aduciendo aumento de costos en algunas de sus sucursales, el procedimiento es el primero paso para resguardar los puestos de trabajo, depende de la situación y la postura de la empresa", dijeron desde la cartera laboral.

En tanto, Mauricio Macri aseguró este domingo que "no se va a ir ninguno" de los supermercados instalados en la Argentina al PPC presentado por Carrefour.

El Presidente atribuyó los problemas en la empresa a la "competencia desleal" y la "evasión" de los "supermercados chinos" y anunció que habrá medidas del Gobierno contra esas cadenas, quienes salieron a rechazar que evadan impuestos. De ese modo, evitó hablar de la inflación y la caída del consumo, dos factores de los que se quejan los supermercadistas.

Por otra parte, el Gobierno enfrenta la presión de los gremios de la actividad, que responsabilizan a la multinacional por el "mal manejo" del negocio y rechazan el posible despido de 3.000 trabajadores y el cierre de 11 locales. Esa versión trascendió en la última reunión que mantuvo Cavalieri con Baitieh en la sede de Faecys hace dos semanas, según lo reveló el viernes iProfesional.

En dicho encuentro, el ejecutivo explicó que la firma acumula tres años de pérdidas, pero el sindicalista lo intimó a que demostrara sus números ante el Ministerio de Trabajo. "No se pueden llevar la plata, traigan las ganancias al país", les planteó Cavalieri. La empresa presentó finalmente el jueves pasado el Preventivo de Crisis.

Los líderes mercantiles planeaban volver a plantear su negativa a un eventual recorte de empleos en la cadena, retiros voluntarios o indemnizaciones reducidas. "No tiene que haber despidos, esa es la consigna que Cavalieri va a llevar hoy a la cartera laboral. Vos no le podés privar de efectuar retiros voluntarios, pero el gremio no lo va a aceptar", había adelantado a este medio el secretario de Prensa de Faecys, Angel Martínez.

De buen diálogo con Triaca, el referente de los "gordos" confía en que las autoridades evitarán una sangría laboral en Carrefour. Cavalieri cree que el Ejecutivo no se va a arriesgar a que estalle un conflicto que podría afectar su imagen política. "El Gobierno no quiere que haya despidos, si empiezan a caerse empleos quiere decir entonces que la política económica no anda bien y hay elecciones en 2019", advierten cerca del "gitano".

Moyano, recargado

Carrefour tiene en Argentina cerca de 600 locales y 19.000 empleados. La gran mayoría están bajo el convenio de Comercio, mientras que menos del 10% son camioneros. Pero Triaca solo convocó a la reunión de este lunes a los mercantiles, lo que desató la reacción del sindicato liderado por Hugo Moyano.

En un comunicado titulado "Los trabajadores no tenemos la culpa", Camioneros anunció que realizará en los próximos días una marcha a la embajada de Francia en rechazo a la decisión del Ministerio de Trabajo de convocar a Cavalieri, "ignorando a los 1.500 trabajadores que la compañía tiene afiliados al gremio de Camioneros".

El conflicto en Carrefour llega en un momento incómodo para el Gobierno. En las últimas semanas, Macri se esforzó por mostrar una mejora en los indicadores sociales, como la baja de la pobreza y el desempleo, por medio de actos en Casa de Gobierno. Pero el PPC presentado por Carrefour volvió a poner en duda la recuperación del consumo.

Debido al Proceso Preventivo de Crisis que presentó la empresa Carrefour con el objetivo de garantizar la sustentabilidad de sus operaciones en Argentina, "evalúa despedir a miles de empleados como consecuencia de la caída del consumo", alertó Camioneros este domingo.

Además de la marcha a la embajada francesa, los Moyano preparan un plan de lucha más ambicioso, que contempla medidas de fuerza en el centro de distribución de logística de Carrefour y un paro de carácter nacional a todas las cadenas de supermercados del país "en repudio al desentendimiento de Jorge Triaca".

"La lluvia de inversiones no parece reflejarse en la realidad Argentina, sin embargo lo que sí son un hecho son la catarata de despidos", dijo el sindicato encabezado por Moyano.

La ley de empleo 24.013 establece en su artículo 98 que una empresa de más de 1.000 trabajadores debe iniciar ese trámite antes de recortar más del 5% de su personal por causas económicas o tecnológicas (en el caso de Carrefour sería un 15% de su plantilla). Para ello, el empleador tiene que presentarlos tres últimos balances, datos de la compañía y la nómina de empleados, con ingresos, categorías y convenio.

Plan de "transformación"

El CEO global de Carrefour, Alexandre Bomparde, presentó el 23 de enero pasado su plan de "transformación".

Fue tan solo seis meses después de asumir el mando en julio pasado y tras conocerse los balances del año, que dejaron pérdidas de 531 millones de euros.

El objetivo del programa es disminuir costos en 2.000 millones de euros y apostar por las actividades más rentables, junto con un aumento de la productividad e inversiones de 2.800 millones en comercio electrónico hasta 2022.

Los balances de la compañía del 2017 a los que accedió iProfesional reflejan una fuerte presión competitiva, sobre todo en Francia, un incremento de los costos del grupo en los principales mercados, una disminución de su valuación después de un período de "inversiones significativas" y una situación "más difícil en Argentina".

Bomparde fue uno de los empresarios que estuvo reunido con Macri durante su gira por Francia en enero, donde los hombres de negocios le pidieron que avance en reformas y en la baja de la inflación.

En sus balances, Carrefour registró un incremento en los gastos de distribución de 575 millones de euros en América Latina, principalmente por la suba de precios en Argentina.

Así, la buena performance de Brasil se vio empañada por los resultados negativos en el plano local donde, pese al aumento interanual de las ventas netas de 2.735 a 2.795 millones de euros en 2017, se registraron pérdidas operativas motivadas por un "consumo débil" vinculado a condiciones económicas "desfavorables", según el informe de la compañía.

Las grandes cadenas de supermercados -uno de los sectores que más empleo da en la Argentina- tienen 120.000 personas en blanco y hace tiempo planean realizar ajustes y numerosos despidos por las pérdidas acumuladas en 2016 y 2017.

En febrero pasado, el consumo en los supermercados cayó otro 3%, según Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos.

Ahora, las empresas buscan reducir costos por el lado laboral. "Es un panorama complicado. Gran parte del costo operativo es salarios (22% de la facturación final), eso hace que estemos en una situación sumamente complicada. Lo primero que se restringió es la rotación. Se está operando con el mínimo. Lo que podría generar pérdidas sería el cierre de locales", explicó el directivo.

Uno de los formatos que mantuvo la clientela es el mayorista. Justamente Carrefour apunta a convertir 16 hipermercados y maximercados.

Pero aún así las cadenas aseguran que la baja del consumo impactó en el negocio de retail en su conjunto. "Hubo un corrimiento al canal mayorista, sin embargo hay una pérdida general", concluyó Vasco Martínez.