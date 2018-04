Una familia porteña necesitó $15.265 para no ser pobre en marzo

Economía

09-04-2018 Según la consultora FIEL, la Canasta Básica Total trepó 20,1% en los últimos 12 meses en Capital. Además, un hogar requirió $6.456 para no ser indigente

La(CBA) de la, que indica el ingreso mínimo que undebe tener para, registró en marzo un aumento desegún la consultora FIEL. De esta forma, el indicador se ubicó eny avanzó en los últimos. Por lo tanto, unanecesitó el mes pasado un ingreso depara no ser considerada indigente.Por su parte, la(CBT), que marca el ingreso mínimo que un adulto debe tener para no ser considerado pobre, creció. En este caso, el índice quedó en, por lo que el acumulado de los últimos 12 meses trepó a. Por lo tanto, una familia tipo necesitó en marzopara no estar por