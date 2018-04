Banco Central mantendrá el statu quo de las tasas y mantendrá el costo del dinero en 27,25%

Finanzas

10-04-2018 Este martes hay reunión de Política Monetaria donde la mesa chica de Federico Sturzenegger resolverá el futuro de las tasas de interés. La inflación de marzo estimada en 2,3% y las expectativas para este mes que no bajarían del 2% le pone un freno a la baja de tasas

Eldecidirá hoy martes el rumbo de las tasas de interés en la Argentina. En su tradicional, donde los principales funcionarios dese juntan para analizar el costo del dinero, no se esperan grandes modificaciones. De hecho, el consenso del mercado habla de que el corredor de pases (la tasa de referencia que utiliza el Central) seanual. Sturzengger dijo la semana pasada que se sentía cómodo con estey que además son compatibles con el sendero de desinflación que imagina la autoridad monetaria. Claro que el, que se mantiene en niveles elevados no sólo en la medición general sino en la "núcleo" que excluye los bienes regulados por el Estado Según, la inflación del mes pasado se ubicó en 2,2% pero(bien lejos del umbral de 1,5% esperado por el Central). Para, la consultora espera una inflación general. En su último Informe Monetario de marzo publicado el lunes, la entidad dice que "si bien las estimaciones y los indicadores de alta frecuencia de fuentes estatales y privadas monitoreados por el BCRA indican que la inflación núcleo de marzo se mantendrá en registros elevados,". Según el Central, se debe a las correcciones de precios regulados y a la rápida depreciación del peso entre diciembre y febrero. "", imagina Sturzenegger. Lo concreto es que el mercado no espera cambios para la tasa de pases en el corto plazo. De hecho, según lo que se vio relfejado en el último Relevamiento de Expecativas de Mercado ) del Central,del primer cuatrimestre del año. De hecho, el consenso del mercado señala quese espera un(la llevarían a 26,75%).