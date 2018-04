Global Service Jam en Buenos Aires: los únicos ganadores son los usuarios reales

Marketing

09-04-2018 La edición organizada por Findasense reunió a 60 profesionales de varias disciplinas para crear servicios que mejoren el mundo mediante Design Thinking

Después de cinco años, volvió a Buenos Aires la Global Service Jam, un evento donde 60 profesionales de diferentes industrias y estudiantes universitarios de Diseño se reunieron durante 48 horas para formar equipos y crear servicios que mejoren el mundo usando Design Thinking.

Tiffany Soto Saenz –Service Design Specialist en Findasense Argentina– tomó la posta de reanudar, junto a un grupo de profesionales de diversos sectores de la industria, este evento multidisciplinario que se lleva a cabo en más de 80 ciudades en simultáneo.

Se trata de un encuentro mundial que tiene como objetivo difundir el Service Design y Design Thinking como mindsets de trabajos necesarios para generar experiencias de valor para las personas. Desde el 2011, se organiza cada año y reúne a miles de personas durante un fin de semana para resolver un reto global, que es secreto hasta iniciar el evento.

La Service Jam es una experiencia práctica en donde se invita a pensar con las manos y se promueve como resultado final el desarrollo de prototipos de servicios, sin elevator pitches ni powerpoints.

Bajo el mantra de "Doing, not talking" ("Haciendo, no hablando"), y guiados por facilitadores expertos, los jammers salieron a las calles de Buenos Aires a descubrir necesidades y testear servicios con usuarios reales, en vez de simplemente hablar y planificar sobre un papel.

Al no tener equipos ganadores, se fomenta el trabajo colaborativo y el feedback entre equipos; de esta manera, las únicas estrellas terminan siendo los usuarios reales.

Cada año los servicios propuestos por los jammers abordan problemáticas sociales a partir del reto global. En esta edición este reto fue "Yes. No. Yes. No. Yes. No. Maybe. Yes. No. Maybe", que si bien es abstracto –todos los años lo es– sirvió de inspiración a los equipos para proponer nuevos servicios muy distintos de sí mismos.

Algunos de ellos:

- Margarita conecta personas para ver contenido audiovisual según sus gustos y geolocalización

- Tiburones y Condiciones ayuda a extranjeros en la gestión de trámites y ubicación en una residencia temporal durante una mudanza internacional

- Los Problem Creators traen una nueva propuesta gastronómica través de menús según el estado de ánimo, salud y gustos de los comensales.

En una jam son bienvenidas las personas de diferentes perfiles profesionales que quieran aprender a aplicar el Service Design y Design Thinking en sus compañías o negocios. A la edición de Buenos Aires asistieron Ingenieros Agrónomos, Nutricionistas, Asesores Comerciales, Ingenieros Informáticos, Investigadores de Mercado, entre otros.

Findasense llevó participantes de todas sus áreas al evento, entre ellos, María Emilia Reta, Regional People Happiness Lead, quien reveló: "Este es uno de mis primeros acercamientos al Design Thinking y despertó en mí la inquietud para continuar aprendiendo y aplicarlo a mi rol actual".

"Me gustó trabajar con equipos interdisciplinarios, con experiencias laborales diferentes y con expectativas distintas. Pudimos cocrear desde las diferencias y eso resultó interesante", completó.

El poder de las jams en las organizaciones

La experiencia intensa, enérgica y práctica de una jam ha sido validada en diversos años y ediciones, y es un componente clave en proyectos de innovación, ya sea para productos, procesos o incluso en planes de negocios.

Una jam genera cientos de ideas y formas de avanzar con un proyecto, y garantiza que al menos una de esas ideas sea "fuera de la caja". Lo más importante es que los prototipos creados sean lo suficientemente robustos como para permitir una toma de decisión sobre la próxima etapa de desarrollo.

Como expertos ofreciendo jams y workshops de innovación para compañías, hemos sido testigos de cómo estos procesos han transformado equipos, quienes experimentan, muchos por primera vez, un proceso de innovación y que ahora se sienten con los métodos y herramientas necesarias para generar ideas y prototipos útiles que pueden marcar la diferencia.

Ya sea un equipo pequeño o un departamento completo, estas experiencias ayudan a acelerar procesos de innovación, romper bloqueos y proporcionar un punto de vista externo experimentado.

Findasense, entendiendo prematuramente la evolución de la industria, abrió el departamento de Global Service Design en el año 2015, extendiéndolo a sus operaciones regionales, como Argentina, para impulsar la innovación en sus clientes a través de su oferta de servicios, y la promoción de eventos como el Global Service Jam Buenos Aires o el Service Design Drinks, entre otros que serán revelados próximamente.