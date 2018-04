Renta financiera: las próximas Lebac quedarán gravadas con el impuesto

Impuestos

10-04-2018 El Comité de Política Monetaria se reunirá este martes para definir la tasa del denominado "corredor de pases" del Banco Central, que oficia como de referencia para el mercado

Cuando elsalga dentro de una semana a afrontar unpor $586.000 millones, las nuevas Letras que emita para renovar el stock estarán en condiciones de ser alcanzadas por el Impuesto a lade No Residentes en el país. Esa será lade la colocación de los títulos que el presidente del BCRA , Federico Sturzenegger, emplea para esterilizar los pesos que emite para comprarle las divisas que el Tesoro obtiene por colocación de deuda en dólares. Analistas estiman que la vigencia del nuevo impuesto puedede inversores ya que altera la rentabilidad implícita.En tanto, el Comité de Política Monetaria se reunirá este martes paradel denominado "corredor de pases" del BCRA , que oficia como de referencia para el mercado. Operadores y analistas prevén que la entidad monetaria mantenga ese indicador en 27,25%, tal cual lo definió. En rigor, no habría condiciones como para que el Central ensaye una baja de las tasas debido al reverdecer de la inflación. En marzo, aunque no hubo fuertes incrementos de tarifas, como sí ocurrieron en febrero, los precios mostraron una dinámica propia. Se estima que el costo de vida subió al menos el 2 por ciento.