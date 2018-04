Un campeón de Fórmula 1 ahora invierte su dinero en las carreras de autos eléctricos

Management

10-04-2018 Nico Rosberg sorprendió a todos en 2016 al renunciar días después de ganar su primer título mundial. Ahora será accionista a largo plazo del nuevo torneo

Al expiloto y campeón de Fórmula 1,, no le asusta el peligro ni las apuestas arriesgadas. En 2016, a menos de una semana de haberse consagrado campeón del mundo con Mercedes Benz, sorprendió a todos en el universo del deporte cuandode las pistas de carreras profesionales. Hoy el pilotoque consiguió al volante en una nueva apuesta, la, donde compiten los autos impulsados por este sistema en lugar de combustible tradicional. Rosberg se convirtió en, indicaron este martes los promotores de esta disciplina.El alemán realizará además, antes del ePrix de Berlín, el 19 de mayo, unadel monoplaza eléctrico qui disputará la próxima temporada del Campeonato FIA de Fórmula E. Éste, bautizado Gen2, fue presentado el 6 de marzo en el Salón del Automóvil de Ginebra. "Desde mi retirada, me intereso mucho por el", explicó Nico Rosberg, en un comunicado. "He tomado la decisión deporque creo que tiene untanto en el deporte del automóvil como en el mundo entero, promoviendo la utilización de vehículos eléctricos y la movilidad durable", resumió el hijo de Keke Rosberg. Aunque el monto de la inversión no fue precisado. "Es unpara el deporte automovilístico y un campeón, es por tanto un nuevo reconocimiento fantástico para el Campeonato FIA de Fórmula E ver a Nico unirse a nosotros como inversor y accionista", señaló Alejandro Agag, el patrón de la disciplina creada en 2014.