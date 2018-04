Luis Pagani, de Arcor, detalla dos problemas que hacen perder competitividad

Economía

10-04-2018 El presidente de la empresa de alimentos respaldó el análisis de Macri sobre la crisis que atraviesa Carrefour. El mandatario acusó a los supermercados chinos de "competencia desleal" y "evasión"

El presidente de la empresa de alimentos , Luis Pagani, aseguró este lunes en Formosa que "losen materia de" y, sobre la situación particular de la cadena francesa, respaldó la lectura de Mauricio Macri al asegurar que el presidente "quiere encarar el tema" para "ir ordenando el sector de la economía marginal". Pagani se reunió con el gobernador Gildo Insfán; el intendente formoseño, Jorge Jofre; y el empresario local Ricardo Cáceres, propietario de cadenas de supermercados en Corrientes, Chaco y Formosa, en el marco de una gira comercial para reunirse con todos los distribuidores del Noreste Argentino. En ese marco, el titular de Arcor aseguró que los mercados perdieron "competitividad en materia de logística, por dos motivos: una es la falta de infraestructura y el otro los. El Gobierno está consciente de esta problemática".Para Pagani,, hay que pensar que para el litoral, no únicamente hacer carreteras sino en la hidrovía que creo que conjuntamente con Paraguay y Brasil hay que ponerlo en el mapa". En esa misma línea y con respecto a la problemática de la cadena Carrefour , Pagani señaló que: "El Gobierno tomó conciencia de la problemática que implica tener unade más de 30% que" y de esta forma respaldó a Mauricio Macri , quien en declaraciones al diario español ABC había responsabilizado de la crisis de la cadena de supermercados a los supermercadistas chinos por el competir de forma desleal. El empresario agregó: "Por otra parte, aseguró que su relación con el Presidente es "cordial" y resaltó que "no es fácil solucionar todos los problemas ya que entre todos debemos colaborar".