Las seis convocatorias que deben estar en el radar de los emprendedores y "startups" de la Argentina

11-04-2018 Desde gigantes tecnológicos como Microsoft e IBM hasta bancos como el Santander y el BBVA, pasando por fondos de inversión y aceleradoras, todas apuntan a negocios y actividades de base tecnológica que se encuentran en sus fases iniciales

La mesa del ecosistema emprendedor y de “startups” de la Argentina tiene una pata fundamental en las convocatorias para conseguir respaldo, financiamiento, aceleración y visibilidad de sus desarrollos por parte de grandes empresas y bancos.

Al anuncio de la filial argentina de Microsoft, el mayor fabricante mundial de software, en febrero del lanzamiento "Microsoft para startups", un nuevo programa que tiene el objetivo de fortalecer y ayudar a las empresas iniciales, y sobre el cual iProfesional informó en esta nota, se sumaron otras iniciativas, algunas de carácter locales y otras regionales.

En el último año hubo una serie de cambios cualitativos en el contexto local en el que se desarrollan las “startups”. Se sancionó la Ley de Emprendedores, que facilitó la creación de empresas mediante un tipo nuevo de sociedad denominada Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), que se puede constituir a través de Internet y en un solo día.

Hasta ahora se han constituido más de 2.100 SAS en la ciudad de Buenos Aires, desplazando a la S.A., y siendo cada vez más elegida por sobre el resto de los tipos societarios.

También se crearon mecanismos para que el capital inversor se dirija a los emprendedores. Se reguló el financiamiento colectivo (“crowdfunding”) y se han creado fondos y aceleradoras e incubadoras y se realizó la apertura de un Registro Capital Emprendedor.

En el marco de este contexto legal favorable, emprendedores y “startups” tienen las siguientes convocatorias disponibles para buscar apoyo a sus desarrollos.

NXTPB Labs

El programa de aceleración Agtech de NXTP Labs extendió la convocatoria para “startups” que aporten innovación a la industria agropecuaria y agroalimentaria.

Los emprendedores que deseen formar parte del programa tienen plazo para postularse hasta el 13 de abril inclusive. El programa brinda mentoría, visibilidad y aceleración a las compañías seleccionadas con el fin de convertirlas en las soluciones más disruptivas para el campo y la industria agroalimentaria de América latina.

A través de este programa, NXTP Labs también conectará a las “startups” con productores, corporaciones y "traders" para que puedan incorporar innovación.

Los emprendedores seleccionados accederán a 12 semanas de actividades intensivas como mentorías y capacitaciones con expertos que los ayudarán a llevar su empresa al próximo nivel.

Además podrán ser parte de la red de NXTP Labs -con más de 400 mentores de todo el mundo que los ayudarán en sus proyectos- y obtener descuentos en tecnología valuados en 500 mil dólares.

También accederán a contactos con inversores y corporaciones, podrán recibir soporte para expandirse a otros países de la región, además de obtener la posibilidad de ser invertidos por NXTP Labs (entre 25 mil dólares a un millón de dólares).

Las “startups” seleccionadas competirán por la posibilidad de exponer su compañía en Agtech Conference 2018 ante más de 500 personas clave de la industria. Para inscribirse y obtener mayor información, hacer clic aquí.

Eklos

AB InBev, compañía cervecera y una de las cinco empresas de consumo masivo más grandes del mundo, dueña en la Argentina de la marca Quilmes, presentó por tercer año consecutivo, las distintas propuestas de su fondo inversor Eklos para este 2018.

El objetivo de Eklos es ser una red de contención para que proyectos originales y disruptivos puedan escalar y eclosionar entre lo que hoy son y lo que pueden llegar a ser.

Para poder ser acelerados, deben tener relación con las verticales que Eklos propone, por ejemplo, los proyectos deben estar orientados a nuevos productos y canales para llegar a los consumidores, a generar nuevas experiencias y brindar servicios a los consumidores; a procesos para el agronegocio, la cadena productiva y logística; y por último, a tecnología, “big data” y la Internet de las cosas.

Eklos tendrá tres programas distintos para alcanzar a la mayor cantidad de proyectos posibles:

* Aceleración: una propuesta para equipos de emprendedores con un proyecto funcionando, o un prototipo de negocio que sea una solución disruptiva, que cambie el mercado del consumo masivo – sus canales, procesos y productos – y que traigan una solución distinta a la que se conoce hasta ahora. La duración de este programa es de seis meses y el ticket promedio de inversión es de 50 mil dólares. Además, se ofrecen mentorías, espacio de oficina, capacitación, acceso a créditos en la nube y a herramientas contables online.

* E-Factory: este programa de Eklos también apunta a equipos de emprendedores con un proyecto funcionando, o un prototipo de negocio (Producto Mínimo Viable), que tenga relación con la industria del consumo masivo y que pueda traer soluciones disruptivas.

Se ofrecerán mentorías, espacios de coworking, posibilidad de validar prototipos e ideas, networking y oportunidades comerciales.

* Plug & Scale: esta propuesta apunta a “startups” que puedan ofrecer soluciones robustas e innovadoras para la industria de consumo masivo, con ideas distintas y equipos sólidos. El objetivo es que puedan ser proveedores y socios de la compañía en el corto y largo plazo, y que puedan responder a la agilidad del negocio.

Eklos ya conectó a más de 50 startups con distintas áreas de AB InBev para que puedan validar sus soluciones o convertirse en proveedores de la compañía. La convocatoria estará abierta durante todo el año aquí.

Incutex

Incutex Company Builders abrió su convocatoria anual para emprendimientos de base tecnológica que quieran ser invertidos y acelerados durante 2018. Las “startups” interesadas tendrán tiempo de postularse hasta el 30 de abril.

La empresa acompaña a emprendimientos tecnológicos en etapa de crecimiento desde hace seis años, con mentoría, soporte e inversión para desarrollar empresas que sean rentables y sustentables con impacto a largo plazo.

Su modelo de “company building” es la fórmula adaptada a América latina para invertir en capital emprendedor, guiando los proyectos a desarrollarse para crecer de manera sostenida y escalable.

Asume así el rol de cofundador, esto significa que el equipo de emprendedores, inversores y especialistas de Incutex trabaja a la par de las “startups” involucrándose 100% en el éxito del proyecto. De esta forma, cada emprendimiento cuenta con el apoyo de un grupo que otorga soporte en todas las decisiones claves.

Durante 2017 Incutex resultó beneficiaria de dos programas de coinversión gubernamentales: Córdoba Acelera de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y el programa Fondo de Aceleración del Ministerio de Producción de la Nación.

Ambos programas duplican las inversiones en emprendimientos, acompañando a Incutex y a los emprendedores a desarrollar más y mejores oportunidades. Las inversiones a realizar durante 2018 serán de la mano de estos dos programas. Las “startups” cofundadas por Incutex reciben financiamiento de entre 25 mil dólares y 100 mil dólares. Los interesados podrán postularse completando el formulario de aplicación aquí.

BBVA

Open Talent, la iniciativa del banco BBVA para emprendedores, salió en busca de las mejores ideas de la comunidad “fintech” en todo el mundo y ofrecerá a los ganadores la posibilidad de hacer crecer sus proyectos de la mano de BBVA.

En esta décima edición, la competición estará estructurada en torno a tres grandes premios: Fintech for Future, Fintech for Business y Fintech for People.

Open Talent ofrece diversos mecanismos para apoyar el crecimiento de las “startups” participantes, usando la experiencia y el conocimiento adquiridos al relacionarse con las miles de firmas que han participado en las nueve ediciones anteriores de la competición.

Este año, Open Talent ofrecerá un total de 150.000 euros en premios entre los tres ganadores. Además, decenas de finalistas tendrán la oportunidad de participar en una semana de inmersión en BBVA, durante la cual aprenderán a relacionarse con grandes empresas, buscar oportunidades de colaboración con ellas y desarrollar soluciones específicas a retos presentados por el banco y sus socios.

Más información sobre el BBVA Open Talent 2018 aquí.

Banco Santander

Banco Santander, a través de Santander Universidades, se une en este año a Schoolab, estudio de innovación pionero en el ecosistema emprendedor francés, para respaldar 10 becas de emprendimiento en este año (dos de ellas podrían ser destinadas a estudiantes argentinos), cuyo importe total es de 200 mil euros.

La aportación del Santander –10 becas de 20.000 euros cada una- supone un tercio de las 30 plazas disponibles que ofrece Schoolab a través del programa Le Bridge en colaboración con la UC Berkeley, una de las principales universidades del mundo.

El apoyo del banco se enmarca en el proyecto internacional de emprendimiento Santander X, que facilita recursos para impulsar y conectar a universidades y emprendedores de todo el mundo que quieren desarrollar sus ideas de negocio y contribuir así al progreso social.

Le Bridge Emprendimiento es una iniciativa formativa que ofrece a los estudiantes una comprensión profunda de la innovación y del proceso de emprendimiento. Este programa reúne a estudiantes de universidades de distintos países.

Durante cuatro meses –entre agosto y diciembre- los estudiantes realizan en UC Berkeley diversos cursos para aumentar sus conocimientos técnicos sobre la iniciativa empresarial, la innovación, el desarrollo una idea y la experiencia de la cultura empresarial de Silicon Valley.

Luego cuentan con seis meses adicionales para acelerar una idea de negocio o trabajar en un proyecto de innovación corporativa y convertirlo en una realidad, e implementar un prototipo en Schoolab San Francisco. Más información aquí.

IBM

La empresa informática IBM abrió la convocatoria al primer concurso para estudiantes, emprendedores y desarrolladores de la Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Perú.

Según informó la empresa en un comunicado, cada país tendrá un equipo ganador del IBM Blue Code Challenge que viajará a la Developers Conference 2018 en la ciudad californiana de San Francisco.

La inscripción está abierta hasta el 20 de abril. Los participantes deberán desarrollar proyectos de tecnología innovadores sobre la plataforma IBM Cloud, que tengan un impacto positivo en comunidades locales y enfocados en salud, educación, transporte, banca & finanzas y retail.

A través de IBM Cloud pueden acceden a más de 170 servicios de Internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchain, ciencias de datos, entre otros.

Se seleccionarán seis finalistas por país y un jurado evaluará la presentación de los proyectos en un evento local para definir al ganador. Más información aquí.