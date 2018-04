El fiscal Pollicita investigará al presidente Macri en la causa del Correo Argentino

Legales

10-04-2018 Así se apartó al fiscal Zoni, que además de impulsar el caso contra Macri había imputado al ministro de Finanzas por la emisión del bono 100 años

El fiscal federalquedará a cargo de la fiscalía de la que fue desplazado su colega Juan Pedro, dondepor un supuestodel Gobierno al, un servicio del que su familia tuvo la concesión. La decisión fue tomada este martes por el procurador general interino, Eduardo, que dispuso "designar a partir del 16 de abril de 2018, al señor Fiscal titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°ll, doctor Gerardo, interinamente a cargo de la Fiscalía n°8 del fuero, por el término de cuatro meses", según consta en la resolución 70 de la Procuración. Además de haber investigado a, desde la fiscalía 8 Zoni imputó al ministro de Finanzas, Luis, por la emisión de, un expediente que luego cambió de juez y pasó a manos de otro fiscal. En la fiscalía que ocupará Pollicita también se investigaron lasdel fallecido fiscal Albertoen el exterior, dadas a conocer a la Justicia por su ex mujer, la jueza federal SandraPollicita es el fiscal que investigó a la ex presidenta Cristinay la acusó de haber montado una "" para desviar fondos públicos durante su paso por la Presidencia de la Nación.fue desplazado el viernes pasado por el procurador Casal quien lo asignó "transitoriamente" a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 34 desde el 16 de abril hasta que sea habilitada la "Fiscalía 2 ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero", para la que había concursado. "No puede pasar inadvertido que de admitirse el procedimiento que se ha seguido respecto del doctor Zoni, quedaría desvirtuada la finalidad de los procesos de selección y nombramiento de los integrantes de este Ministerio Público", había dicho Casal. Eldiferenció la situación de Zoni de la de otros fiscales federales trasladados, al sostener que los otros casos involucraban a "magistrados que se encontraban prestando funciones en una fiscalía y fueron trasladados a otra". Casal recordó que Zoni juró como fiscal el 29 de diciembre de 2014, tras concursar en Santiago del Estero, y el mismo día se dispuso su traslado a la Fiscalía Federal 8 de Comodoro Py y remarcó que la fiscalía para la cual concursó nunca estuvo habilitada.