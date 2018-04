Por suba del mínimo, alza salarial y más empleo, ya pagan Ganancias 2,2 millones de personas

Impuestos

11-04-2018 Los últimos cambios introducidos en relación al Impuesto a las Ganancias hizo que se sumaran personas a pagar este tributo. En diciembre llegaron a 2,2 millones

Cada vez más personas pagan: en diciembre de 2017 se llegó al máximo de casi 5 años con 2,2 millones, cerca del récord de 2,4 millones que pagaron en marzo de 2013. Tras ese momento, la cantidad de trabajadores fue en disminución: en 2014 no se superó en ningún mes 1,2 millón; 2015 fue similar, con un total mensual de en torno también a 1,2 millón; en 2016 se ve un incremento mes a mes, conmás cercanos al 1,8 millón mensual; para en 2017 quedar por arriba de 2 millones desde agosto hasta llegar al récord de 2,2 millones en diciembre del año pasado, señala El Cronista. De esta manera, con las modificaciones introducidas en los últimos años cada vez son más las personas que pagan. En detalle, en diciembre pasado se llegó al máximo de 2.207.577, entre las retenciones concretadas al trabajo personal enjubilaciones, pensiones y otras. El número surge de la respuesta 1078 que dio el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su última presentación ante el Congreso. En ese momento, Peña detalló con un cuadro cuántas personas se vieron alcanzadas por el impuesto a la ganancia por rentas de cuarta categoría desde enero de 2012. Al recorrer mes a mes la cantidad de trabajadores afectados se observa unadesde diciembre de 2015.Juan Luis Bour, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), identificó cuatro razones por qué cada vez más personas se ven alcanzadas por el Impuesto a las"Por un lado, los; segundo, cuánto haya sido la suba del(MNI) ya que en algunos momentos del año afecta a más trabajadores de acuerdo con las alzas en las remuneraciones; la tercera cuestión tiene que ver con elregistrado privado; y, por último, de másque se da por la formalización de la economía", describió. "El tema central es el umbral entre el salario y el MNI ya que en esa respuesta no dice cuánto pagan los que se ven alcanzados", agregó. El MNI, de acuerdo con lo informado por la AFIP en diciembre, subió un 28,77%, que se aplica desde enero de este año, en línea con la evolución del índice de salarios Ripte, que es el indicador que se tiene en cuenta desde que se aprobó en 2016 la reforma a Ganancias en el Congreso. Así, uny sin hijos (que es el que no tiene cargas de familias) se va a ver alcanzado por el impuesto a las ganancias a partir de un salario bruto de $ 35.970 mensuales, que equivale a $ 29.855 en neto. A la vez, para un trabajador casado y con dos hijos de hasta 18 años el MNI es de $ 47.584 brutos, que en salario de bolsillo implica unos $ 39.495. "La cantidad de trabajadores que sufrieron retención en diciembre de 2017 fue 2,2 millones según el informe (de Peña al Congreso), debería compararse con los que pueden sufrirla (trabajadores del sector público y asalariados del sector privado, es decir 9,5 millones), lo que da un porcentaje de alcanzados del 22%. Este número es un poco superior al que normalmente se menciona en lascuando se pide ajustar los mìnimos y deducciones, pero es razonable", sostuvo al matutino Andrés Mir, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).