YouTube activa la reproducción automática de videos de su página principal

Tecnología

11-04-2018 Busca llamar la atención de los usuarios con esta novedad y generar un crecimiento en el número de reproducciones de los videos que más le interesen

Los usuarios dese encontraron con una novedad en la aplicación dede sus dispositivos móviles. La plataforma es una de las indispensables en los teléfonos, ya sea porque puede funcionar como reproductor musical o por su principal objeto: los videos en línea, los cuales ofrecen una gran cantidad de ejemplos de todos los tipos. Ahora YouTube ha hecho que los videos que aparecen en su página principal se reproduzcan de manera automática, un hecho con el que. Los videos empezarán a reproducirse solos y a la vez, una acción que ocurre en algunas webs pero solo y únicamente cuando pasa el mouse por encima: de esta manera,y decidir si quiere verlos o no. La novedad de YouTube no solo puede generar una molestia sino que, además, es unque supone un gasto que los usuarios no quieren tener sin decidirlo previamente. No hay problema, existe una forma de desactivarlos.Como la actualización llega de manera progresiva a los usuarios sin que tengan que hacer nada,. Para poder desactivar la reproducción automática hay que entrar a los. Dentro de la aplicación hacer clic en el pequeño avatar propio que está situado en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí se abrirá una pestaña donde aparecerá la opción de “”, en ese punto estará la “reproducción automática en la home”, haciendo clic ahí podrá apagar la autoreproducción. YouTube busca llamar la atención de los usuarios con esta novedad y, además,de aquellos vídeos (donde también hay publicidad) que más le interesen. Los videos más beneficiados serán los que tengan unque suelen ser, casi siempre, los más vistos o los sugeridos para el gusto personal de cada uno.