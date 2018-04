Gioja apeló la intervención del PJ y denunció que se trata de "un fallo político"

Legales

11-04-2018 Realizó una presentación este miércoles ante la jueza Servini de Cubría, quien dispuso la medida y designó como interventor a Luis Barrionuevo

Te puede interesar El Gobierno se garantizó el apoyo del peronismo y limitará facultades de la CNV para intervenir en empresas





El desplazado presidente del PJ Nacional, el diputado nacional José Luis Gioja, apeló el fallo de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien dispuso la intervención del partido y designó como interventor al sindicalista Luis Barrionuevo. La apoderada del PJ , Patricia García Blanco, aseguró quey “no hay razón administrativa para intervenir el partido”. Tanto Blanco como el abogado Eduardo López argumentaron que “” para ordenar tal medida. “El partido funciona con sus órganos competentes.”, resaltó García Blanco.Por su parte, el abogado consideró que la resolución de la magistrada. “Otra irregularidad es que no corrió vista al fiscal electoral (Jorge Di Lello)”, agregó el letrado. A partir de este miércoles, Servini de Cubríapara decidir si concede o no la apelación de Gioja . Durante el día de ayer, Gioja permaneció en la sede de Matheu 130, donde estuvo resistiendo su desplazamiento y no permitió que Barrionuevo asuma la intervención. Finalmente por la noche, el legislador se retiró.