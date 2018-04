La filial inmobiliaria de Toys R Us en España se declara en quiebra

Tecnología

11-04-2018 El juez acordó que mantenga las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio al tratarse de un concurso voluntario

El juzgado de lo Mercantil número 7 dedeclaró el concurso de acreedores de, perteneciente ay sociedad tenedora de 26 inmuebles propiedad del grupo, con un "agujero" patrimonial de 630 millones de euros. En concreto, según el auto dictado, la filial inmobiliaria de Toys'R'Us Iberia presenta uny un activo de 150,85 millones de euros, sin perjuicio de lo que definitivamente establezca la administración concursal. El juez ha acordado que la filial inmobiliaria de la cadena de juguetes mantenga las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio al tratarse de un, si bien sometidas a la intervención de los administradores concursales. Según se desprende de las alegaciones de la concursada, el grupo Toys'R'Us está inmerso en una crisis a nivel mundial, por lo que tuvo que acudir a los mercados para obtener liquidez, lo que se plasmó en la suscripción de ciertos contratos de financiación por un(773 millones de euros), en los que Toys'R'Us Iberia Real Estate actuó como garante solidario.El 14 de marzo, la multinacional comunicó a las sociedades del grupo Toys'R'Us Iberia que había iniciado un proceso para obtener financiación adicional en el marco del procedimiento de reorganización en, aunque también informó de que los acreedores de los contratos de financiación no admitían que los recursos fueran destinados a las sociedades de Toys'R'Us Iberia, por lo que no se les facilitaría financiación. De este modo, según señala el auto, la filial inmobiliaria y el resto de sociedades de Toys'R'Us Iberia, pese a ser garantes de toda la financiación, no recibirían recursos de la misma con los que afrontar. Los acreedores de financiación pueden exigir a la filial inmobiliariaotorgada al grupo, ya que los dos acuerdos de financiación han sido incumplidos tanto por el grupo en Iberia como por el resto de sociedades a nivel mundial. Ello permitiría a los acreedores del grupo ejecutar la totalidad de la financiación,(773 millones de euros), por completo y sin limitación alguna sobre las sociedades del grupo en España, ya que actuaron como garantes solidiarias y, en concreto, sobre la filial inmobiliaria. Toys'R'Us Iberia Real Estate solicitó el 20 de marzo la declaración de concurso de acreedores con el objetivo de preservar sus activos inmobiliarios y avanzar en las gestiones para la eventual adquisición del grupo en