El primer banco 100% digital de la Argentina ofrecerá altas tasas para atraer ahorristas

12-04-2018 Guillermo Francos, directivos de la nueva entidad bancaria, afirma que buscarán remunerar más los depósitos y cobrar menos por los créditos

, el primer banco digital de Argentina que, ofrecerá a los clientes unadel país y créditos más económicos que los del mercado para competir con las entidades tradicionales, dijo su presidente. La intención del nuevo banco , cuyo accionista mayoritario es el multimillonario Eduardo, es "que(...) que hoy en la caja de ahorro no lo mantiene", dijo el presidente de Wanap , Guillermo. Los bancos tradicionales que operan en el país sudamericano ofrecen una tasa de alrededor de un, mientras que las tasas de interés porrondan en promedio el. En el caso de los depósitos a, la tasa de las entidades físicas suele superar o rondar el nivel de la inflación. Analistas consultados en marzo por el Banco Central de la República Argentina dijeron que esperan en promedio una, por encima de la"Todavía un nivel dees un. Si baja el déficit y no hay (más) aumentos de tarifas, no hay motivo para que la inflación no baje fuertemente,", explicó Francos, quien entre el 2007 y el 2011 lideró el Banco de la Provincia de Buenos Aires. El capital inicial del banco Wanap es de, pero es posible que tenga que recurrir a la bolsa local para, dijo el ejecutivo. "El Banco Central lo que espera es que nuestra aparición o la deque aparezcan en el futuro generen una, de manera de impulsar el ahorro", explicó Francos. El ejecutivo espera alcanzar losy 200.000 clientes en dos años y medio, en un país donde casi el 50% de los adultos no está bancarizado y donde los préstamos al sector privado equivalen solo al 12% del producto interno bruto (PIB), comparado con el 60% en Chile y Brasil, explicó Francos. "Hay una enorme oportunidad de desarrollar un banco en Argentina porque", agregó.