El nuevo titular de la AFIP tiene en la mira dos reparticiones por su escasa utilidad

Facundo Rocha, ex director de Legales de LAN, ahora Latam Airlines, sería el próximo subdirector de Recursos Humanos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Rocha sería el reemplazante de Alejandra Beltramone, que se jubiló al conocerse la renuncia de Alberto Abad al frente de la AFIP.

El nuevo administrador federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli, comenzaría de esta manera a llenar huecos en el organigrama de la AFIP.

También proviene de LAN Gustavo Lopetegui, el vicejefe de Gabinete nacional y hombre de confianza de Mauricio Macri.

Pero, además, y aunque dijo que llegaba solo al organismo recaudador y que mantendría a todo el equipo de AFIP, Cuccioli ya desplazó a varios subdirectores generales y le estarían redactando la disolución completa de una o dos subdirecciones.

La que parecería más cerca de la disolución, al punto que la resolución para hacerla desaparecer ya estaría siendo redactada, es la subdirección general de Servicios al Contribuyente, mimada por Abad y a cargo de Sergio Rufail, señala El Cronista.

Para la nueva gestión, esta dependencia resultaría cara y poco eficiente, dado que muchas de sus funciones se pueden resolver por Internet y sin tener personas durante 8 horas escuchando quejas airadas de la gente en un call center.

Es una repartición que tiene mucho trabajo de estadística, mucho gasto y no recauda, según sus críticos, y la gente que hoy trabaja allí podría ser trasladada a las agencias o regiones de la AFIP, afirman.

La otra subdirección con la que no se sabe qué ocurrirá, luego de la ida de su titular, es la de Fiscalización Internacional, ya que la AFIP no recauda impuestos internacionales y para algunos no parece tener sentido esa repartición.

Cuccioli también hizo cambios, según figura en la página institucional de la AFIP, en la subdirección general de Operaciones Impositivas Metropolitanas, de donde reemplazó al funcionario que estaba a cargo por Pablo Paturlanne, un "hombre de la casa", o sea un funcionario con trayectoria en el organismo recaudador que ya tuvo cargo como director regional.

Esta subdirección forma parte de la DGI, donde por ahora se mantiene Horacio Castagnola, al igual que la de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, donde todavía figura en el organigrama oficial Juan Carlos Santos, pero se trata de un funcionario que podría ser desplazado por Cuccioli según se comenta en los pasillos de la AFIP.

En la repuesta Dirección General de Recursos de la Seguridad Social que Abad había disuelto, volvió a tomar las riendas Guillermo Ramírez, y Cuccioli nombró como su segunda a Patricia Alejandra Méndez, otra funcionaria "de la casa".

Eliseo Alvarez, subdirector general de Asuntos Jurídicos, se quedaría porque tiene buena relación con María Isabel Jimena de la Torre, virtual segunda de Cuccioli desde la subdirección general de Coordinación Técnico Institucional.