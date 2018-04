Se entregó el ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, acusado de desviar fondos públicos

Legales

12-04-2018 El exfuncionario arribó este jueves por la tarde al aeropuerto Horacio Guzmán y se dirigió junto a su abogado hacia el penal de Alto Comedero. El juez Isidoro Cruz había pedido su detención en el marco de la "Megacausa", donde se lo investiga por un fraude de $1.300 millones para viviendas sociales

El ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, arribó este jueves al aeropuerto Horacio Guzmán y se dirigió junto a su abogado hacia el penal del barrio Alto Comedero, luego de que la justicia ordinaria solicitara su detención en el marco de la denominada Megacausa, en la que se investiga el desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales, informaron fuentes judiciales.

El abogado de Eduardo Fellner, Horacio Aguilar, había asegurado que el ex gobernador de Jujuy se entregaría a la Justicia cuando arribe a la capital jujeña, "a más tardar a las 15 ó 16 horas"..

La orden de detención contra Fellner y otros ex funcionarios provinciales fue dispuesta en la noche del miércoles por el juez Isidoro Cruz. Fellner está imputado por el presunto delito de "abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público, ambos concursados realmente con coautoría de fraude a la administración pública".

En diálogo con radio Rivadavia, Aguilar admitió que tanto su cliente como él "no esperaban" el dictado de la orden de detención sino que, por el contrario, esperaban "una resolución que lo deje afuera de la causa".

"Me llama mucho la atención, Fellner es una persona que está a disposición de la justicia, no hay ningún elemento que indique que va a obstruir la causa o se va a profugar y no hay descripta por la fiscalía una sola conducta que pueda vincularlo con estos hechos", remarcó el abogado.

Recordó, también, que un año atrás solicitaron la eximición de prisión y que ese pedido "no fue resuelto".

Consultado por su percepción sobre las motivaciones que llevaron al pedido de detención, Aguilar eludió hacer foco en ello, aunque opinó que "se apuntaron los cañones sólo al gobierno provincial".

"Se sacó el pie del acelerador y no se le presta atención a los funcionarios nacionales. Todos se hacen los distraídos y ahora apuntan directamente al gobierno y funcionarios provinciales", cuestionó.

Agregó que en la investigación por desvío de fondos en la construcción de viviendas "intervinieron en mayor medida el municipio de la capital jujeña junto a sus funcionarios y todos los intendentes de la provincia".

En tanto, el juez jujeño Isidoro Cruz confirmó el miércoles por la mañana que el exgobernador se encontraba en Buenos Aires y que quedaría detenido en las próximas horas, cuando llegue a la provincia, por vía aérea, al aeropuerto provincial Horacio Guzmán.

Pedido de detención

El juez Control Nº4, Isidoro Cruz, ordenó la detención del exmandatario jujeño Eduardo Fellner, y otros ex funcionarios provinciales en el marco de la denominada Megacausa, en la que se investiga el desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales, informaron fuentes judiciales.

En esta causa se investiga el desvío de unos $1.300 millones para la construcción de viviendas, las cuales no habrían sido construidas lo que motivó la imputación por asociación ilícita y administración fraudulenta de 23 personas entre ellas, el actual intendente de la capital jujeña, Raúl Jorge, ex y actuales jefes comunales, además de ex funcionarios provinciales y cooperativistas sociales.

Isidoro Cruz también pidió la detención de Luis Consentini, exministro de Tierra y Viviendas de Jujuy; José Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy; Héctor Carrizo, ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales.

A los que suman el exintegrante de la Unidad de Ejecución Provincial (UEP), José Mercado y Claudia Alicia Trenque, escribana de la Organización Social Tupac Amaru.

Cabe recordar que el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy resolvió días atrás la competencia del juez Cruz para llevar adelante la investigación en la justicia ordinaria, luego de analizar sendas solicitudes por parte de abogados defensores que aducían que la causa debía ser investigada en el fuero federal.

En la denominada también están imputados por administración fraudulenta la actual de Calilegua, Elsa Flores, y los ex jefes comunales de la ciudades de Libertador San Martin y San Pedro, Jorge Ale y Julio Carlos Moisés ex jefe comunal de San Pedro.

Fellner había sido imputado en un principio por el "presunto abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público, ambos concursados realmente con coautoría de fraude a la administración pública".

En la Megacausa están investigados además excooperativistas relacionados con la dirigente social encarcelada, Milagro Sala, y múltiples funcionarios.

Por qué piden la detención

El fiscal General de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, explicó por qué pidieron la detención de Fellner.

"Fellner está acusado de integrar una asociación ilícita, de ser el organizador de esa asociación, destinada a defraudar al Estado en $1.300 millones por no haberse construido alrededor de unas 2.000 viviendas y por la construcción de otras, en forma defectuosa", puntualizó el jefe de fiscales jujeño, al tiempo que adelantó que otros cinco imputados en la megacausa, cuatro de ellos ex funcionarios, ya fueron apresados.

En declaraciones a radio La Red, Lello Sánchez agregó que el ex mandatario provincial podría haber sido "partícipe del fraude en el contexto de un plan de vivienda denominado socio-comunitario y que tiene que ver con la confección de decretos y otros actos legales que facilitaron estas operatorias".

"Los motivos que llevaron a plantear la detención tiene que ver con la sospecha de fuga porque él tiene una gran cantidad de viajes a Panamá y habría que ver el motivo de esos viajes", sostuvo el jefe de fiscales y concluyó con que se trata de una "situación sospechosa".

Anoche, el juez Cruz ordenó la detención del exgobernador e imputó por asociación ilícita y administración fraudulenta a 23 personas, entre ellas el actual intendente de la capital jujeña, Raúl Jorge, ex y actuales jefes comunales, además de exfuncionarios provinciales y cooperativistas sociales.

Cruz también pidió la detención de Luis Consentini, ex ministro de Tierra y Viviendas de Jujuy; José Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy; Héctor Carrizo, ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales.

A ellos se suman el ex integrante de la Unidad de Ejecución Provincial (UEP), José Mercado, y Claudia Alicia Trenque, escribana de la Organización Social Tupac Amaru.