Acusados por el Gobierno, los jueces que liberaron a López analizan dejar sus cargos

Legales

12-04-2018 Jorge Ballestero comenzaría los trámites para jubilarse y Eduardo Farah pediría ser trasladado a otro tribunal de menor exposición pública

El Gobierno lo tiene en la mira y la Corte Suprema, en una medida sin precedente, lo denunció después de la liberación de Cristóbal López (a la derecha de la imagen) tiene en claro que su tiempo en la Cámara Federal porteña,, se termina: ". Mi médico me dijo que no puedo vivir en conflicto permanente", explicó al diario La Nación. "Tengo edad para jubilarme y ocho stents en un año, pero no me gustaría irme así", afirmó. "Así" significa. El Consejo de la Magistratura, a instancias del Gobierno, abrió una investigación en su contra. Su colega(a la izquierda de la foto), que firmó con él la libertad de López, está en diálogo con el Gobierno para ser. El ministro de Justicia,, dijo al citado matutino queDe concretarse la salida de ambos, a este tribunal: Martín Irurzun, su presidente y el autor de la doctrina en la que se apoyaron muchas de las prisiones preventivas dispuestas contra los funcionarios kirchneristas. La Cámara Federal es un tribunal clave porquede Comodoro Py, que concentran las principales causas contra funcionarios y exfuncionarios. Por eso, el Gobierno tiene especial interés en cómo quede su conformación. La Cámara está formada por dos salas de tres jueces . Hoy,. Si Ballestero y Farah se fueran, a Macri le quedarían tres sillas por cubrir, previo concurso en el Consejo de la Magistratura, dondelos dos tercios necesarios para aprobar ternas de candidatos. A esos tres cargos que cubriría Macri se le agrega la vacante para la que ya eligió a Mariano Llorens, que espera ahora el acuerdo del Senado, agregó el matutino. Y Macri también eligió a otro de los seis camaristas: Leopoldo Bruglia. Esta semana, firmó el decreto del traslado definitivo de Bruglia a Comodoro Py. Bruglia fue autor de fallos duros con el kirchnerismo y votó en minoría por la prisión de Cristóbal López , en el fallo que marcó el destino de Farah y de Ballestero.