YouTube muestra publicidad porno en videos de canales muy populares

Usuarios dehan denunciado que la plataforma está mostrando publicidad pornográfica. El polémico anuncio aparece automáticamente antes de la reproducción de videos de algunos de los canales más populares de la red en este momento. Según las críticas publicadas en, la publicidad muestra imágenes sugerentes aunque no claramente pornográficas, pero sobrepuestas al anuncio hay imágenes en miniatura con fotografías explícitas que enlazan a otras páginas web de videos para adultos. Según ha publicado la página Motherboard de la revista Vice, algunos de los canales afectados por esta publicidad pornográfica son los de los “youtubers”. También el último video de Dude Perfect, publicado el lunes, y que ya supera los nueve millones de visitas. El autor de este anuncio es el propietario del canal de YouTube “”, que tiene como avatar la imagen de una mujer con un niño y en su historial cuatro videos publicados de la misma mujer bailando. Uno de estos vídeos, titulado “”, es el mismo que aparece en el anuncio denunciado.Usuarios de YouTube han elegido Twitter como plataforma de protesta y están pidiendo explicaciones a la red de videos propiedad de. Las políticas de publicidad de YouTube prohíben expresamente el “contenido para adultos”, incluidos anuncios de películas y revistas eróticas, juguetes sexuales y modelos en “poses sensuales”. A las personas que han publicado mensajes de queja en Twitter , YouTube las está redirigiendo sudonde pueden denunciar el anuncio para que sea eliminado del sistema. Algunos anuncios se publican en YouTube antes de que sus especialistas puedan filtrarlos. En declaraciones a Motherboard, un portavoz ha explicado cuáles son las consecuencias de no cumplir la normativa: “Cuando nos damos cuenta de que un anuncio ha violado nuestras políticas,y tomamos las medidas apropiadas, que pueden incluir la suspensión de la cuenta responsable”. Las quejas por publicidad que contieneo que enlazan a este tipo de páginas web no son nuevas, casos similares aparecen de vez en cuando. Sin embargo, esta vez el anuncio ha aparecido en algunos de losy ha sido reproducido muchas veces, así que más personas se han visto afectadas.