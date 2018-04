Zuckerberg deja una puerta abierta a una versión paga de Facebook

Tecnología

12-04-2018 Permitiría la opción de que datos de usuarios no se utilizaran, ya que contaría con esa entrada de dinero que le proporcionan agencias publicitarias

Mark Zuckerberg , el director dey creador de la plataforma testificó el martes frente alestadounidense tras el escándalo de, la crisis más grave que ha vivido la red social hasta el momento. En un diálogo que Zuckerberg mantuvo con el senadorse abrió la posibilidad de que existiera una versión paga de Facebook , el precio aseguraría a los usuarios una privacidad completa e imbatible. Nelson, senador por el estado de, especificó en su pregunta al CEO de Facebook que si consideraba la posibilidad de que existiera una versión de la plataforma pagada en la que “la información de los usuarios no fuera utilizada para lo que se conoce como publicidad dirigida”. Este tipo de publicidad es aquella que toma los(gustos, actividades, experiencias...) para usarlos a su favor, por ejemplo, cuando habla con sus contactos sobre vacaciones de verano en Italia y unas horas más tarde observa anuncios relacionados con viajes y con Italia.En su defensa, y para dar forma a su respuesta, Zuckerberg explicó que los usuarios tieneny de decidir qué datos e información es compartida con plataformas externas como las que manejan la publicidad. Aun así el CEO de la red social aseguró que “aunque a algunas personas expliquen que no les gustan los anuncios, lo que realmente quieren decir es que”. Teniendo en cuenta que el negocio de Facebook es la publicidad personalizada, la existencia de una plataforma paga permitiría la opción de que los datos de los usuarios no se utilizaran, ya que la red social contaría con esa entrada de dinero que le proporcionan las. Así lo remarcó el senador Nelson quien volvió a preguntar a Zuckerberg si tenía en cuenta esta opción. Zuckerberg se ha mantenido en lo que expresó cuando. El CEO declaró: “Es nuestra misión tratar de ayudar a conectar a todas las personas alrededor del mundo y acercarlas a él. Para ello, creemos que necesitamos ofrecer un servicio al que todos puedan acceder y estamos comprometidos a hacerlo”. No obstante, en su declaración actual Zuckerberg agregó unque deja la puerta abierta a una posible plataforma paga: “No ofrecemos una opción, hoy en día, para que la gente pague por no mostrar anuncios. Creemos que ofrecer un servicio con soporte publicitario es lo que más se ajusta a nuestra misión de intentar ayudar a conectar a todo el mundo”.