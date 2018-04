La crisis de Carrefour reavivó la pelea entre supermercados y chinos

Economía

12-04-2018 “Siempre somos fiscalizados, con todos los gobiernos, somos los más perseguidos que hay, y por todas las municipalidades", dijeron desde la Cedeapsa





La crisis de la cadena de supermercados Carrefour volvió a avivar una pelea que lleva años en el país: los supermercados tradicionales contra los chinos. Días atrás, el presidente Mauricio Macriy opinó que "atentan contra el Estado". En ese contexto, la presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), Yolanda Durán y el vocero de la Cámara Argentina de Supermercados , Fernando Aguirre, hablaron con el canal La Nación+."Es muy llamativo que recién ahora se hable de la economía en negro; la Argentina", expresó Aguirre, quien agregó: "Eso significa que el déficit fiscal, que en buena medida es el causante de la inflación, no se puede combatir convenientemente porque de cada dos personas una paga impuestos, la otra no". Puntualmente, al referirse a los chinos, el representante de los supermercados en el debate arremetió: "La realidad es que cuando uno ve las inspecciones que se les hace a los supermercados chinos, prácticamente, esa es una realidad que no se puede negar". A lo que Durán contestó: "Y ustedes también [cometen infracciones], en el interior tienen todo tipo de infracciones y. Siempre somos fiscalizados, con todos los gobiernos,, y por todas las municipalidades", agregó la titular de Cedeapsa. Luego se le consultó a Durán por uno de los problemas que más aqueja a los usuarios de supermercados chinos: ¿Por qué muchos todavía no tiene Posnet? a lo que la presidenta de Cedeapsa contestó: "En enero del año pasado nos convocó el exdirector de la AFIP Alberto Abad para comunicarnos que, lo que fue obligación a partir de julio para nosotros y lo cual nos fuimos poniendo a derecho de julio hasta la fecha y seguimos trabajando en eso".