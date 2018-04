Procesaron a Guillermo Moreno por las irregularidades en el INDEC

Legales

12-04-2018 Acusaron al exsecretario de Comercio por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, violación de registros y falsedad ideológica

Te puede interesar La ley de paridad salarial de género ya está en el Congreso: los expertos advierten que el problema es la falta de controles





La Cámara Federal procesó al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y a otras cuatro personas por las irregularidades en los índices del INDEC durante el kirchnerismo. Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzunde los acusados que dispuso el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ypor los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, violación de registros y documentos, y falsedad ideológica. Además, le pidieron al magistrado que "disponga el inicio de la etapa de crítica de la instrucciónen relación a los hechos por los que aquí se dispuso el procesamiento de los imputados". Junto con Moreno tambiénlos ex funcionarios del INDECLa causa se inició en 2007 por una denuncia del entonces titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, sobre la presunta manipulación por parte de Moreno y de autoridades del INDEC sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicó Infobae. "La esfera de discrecionalidad de los entes administrativos no significa en absoluto que posean un ámbito de actuación desvinculado del orden jurídico o que ella, ni constituye una libertad de apreciación extralegal quecuando su ejercicio se revele abusivo o arbitrario", señalaron los camaristas en su fallo de 24 páginas. Farah e Irurzun explicaron que "la normativa nacional e internacional en materia estadística" establece "al, fehaciente, confiable y objetiva". Pero que con la llegaba de Paglieri al INDEC –tras el apartamiento de las autoridades que se negaron a llevar a cabo la nueva política, entre ellas Graciela Bevacqua, a cargo del IPC- eso se violó. "De los múltiples testimonios prestados por personal del INDEC se desprende de manera prácticamente unánime que desde la llegada de Paglieri a la Dirección del IPC, sobre todo al inicio de su gestión, las tres personas que sin previa experiencia en el Instituto ingresaron con ella en el carácter de supervisores, que acondicionaban en carpetas, sobres o cajas que aquella retiraba del organismo", detallaron. "No se encuentra controvertido que Moreno apenas asumido en el cargo de Secretario de Coordinación Técnica (luego Secretario de Comercio Interior) solicitó específicamente al Director del INDEC la entrega de la lista de comercios relevados por considerarla indispensable para el despliegue de su ´acción de control´ y que, al serle opuesto el secreto estadístico, lejos de conformarse con esa limitación intentó, por medios formales e informales, directa o indirectamente, acceder a esos datos por espacio de meses, involucrando incluso a las máximas autoridades del Ministerio de Economía en la cuestión, a quienes elevaba relevamientos propios y notas con duras críticas a la actuación del organismo", señalaron sobre la actuación del ex secretario de Comercio Interior. El tribunal destacó que esos pedidos de Moreno "cesaron –de manera abrupta- precisamente a partir del desplazamiento de Bevacqua, y la designación en su lugar como Directora del IPC de Paglieri, posición estratégica para el logro de aquel cometido".