Vidal busca regularizar la situación fiscal de 500 countries bonaerenses

Impuestos

12-04-2018 Para ARBA hay unas 50.000 viviendas en emprendimientos privados que no tributan lo que deben por demoras burocráticas o maniobras dilatorias de los desarrolladores

Te puede interesar ARBA detectó más de 500.000 m2 construidos sin declarar en industrias, comercios y viviendas

La gobernación bonaerense impulsa unapara formalizar la situación deque, por no estar debidamente categorizados, tributan menos al Estado. Se trata debarrios cerrados y clubes de campo que no están "dados de alta" (no cuentan con la factibilidad) ante ARBA , la agencia de recaudación bonaerense que conduce Gastón Fossati. Algunos porque efectivamente están en obras, pero la mayoría por demoras burocráticas del Estado o maniobras dilatorias de los desarrolladores. Es la mitad de losque existen en la provincia. ARBA estima que, en total, unas 50.000 viviendas de estos emprendimientos privados tributan menos por estaHay casos extremos: urbanizaciones enteras que están terminadas desde hace una década o más y continúan figurando como terrenos rurales o baldíos. "Las propiedades de losque no tienen el final de obra continúan tributando con la categoría que tenían antes de desarrollarse la urbanización: la mayoría aparece comoy no con el valor de la parcela que ARBA asigna a cada country. Eso no sólo significa una desigualdad frente a los contribuyentes de otras urbanizaciones privadas que sí tienen la factibilidad, sino sobre todo un perjuicio para el Estado y los bonaerenses", afirmaron a La Nación fuentes del gobierno de María Eugenia Vidal .Elde los countries y clubes de campo es más alto que el de otros inmuebles urbanos y rurales porque incluye, en distintas proporciones, las cuotas correspondientes a los predios comunes dentro de esas urbanizaciones, como parques, piscinas oA modo de ejemplo, desde ARBA señalaron un country del sudoeste del conurbano que no tieney tributa 2,9 millones de pesos por año en impuesto inmobiliario. Si estuviera categorizado como edificación urbana, debería pagar 6,5 millones de pesos. "Pero si estuviera dado de alta como country debería tributar al estado diez veces más: 28 millones de pesos al año", indicaron. Para remediar esta situación, la gobernación bonaerense apura un proyecto de ley que modifica lade ARBA frente a los countries. "La modificación normativa que impulsamos busca sincerar la situación de los nuevos emprendimientos urbanísticos para otorgarle mayor equidad y progresividad al sistema tributario", señaló Fossati al matutino. "Independientemente del avance delpara obtener la factibilidad del country, que muchas veces demora el propio Estado, este proyecto permite que ARBA pueda determinar el avance real de obra en cada urbanización con sólo una inspección ocular", agregó Marcelo Daletto (Cambiemos), presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y firmante del proyecto. A partir de esa inspección, ARBA podrá determinar elcomunes e individuales de cada barrio privado y asignar un valor de referencia para la parcela prototípica de cada emprendimiento: del 25%, 50% o 75% sobre el valor final, según el caso.