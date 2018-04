Macri viaja a la cumbre de Perú con la mira puesta en Venezuela y el comercio regional

Comex

13-04-2018 Se reunirá con sus pares de Colombia y Canadá, y con el vice de los Estados Unidos. Los grandes ausentes del encuentro serán Trump y Maduro

La agenda de Macri

El presidente Mauricioeste viernes a la VIIIque se hará en Perú, donde tendrá dos objetivos principales: reactivar los lazos comerciales entre los países del continente y poner sobre la mesa la grave crisis humanitaria que vive Venezuela, desde donde millones de personas se escapan a Colombia y a otras regiones. Para atender estos dos grandes temas, el mandatario argentino tendrá, Juan Manuel Santos y Justin Trudeau, con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y con el senador de ese país Marco Rubio.. Pero latambién surgió en todas las reuniones previas. El no reconocimiento de Maduro de la crisis provoca que no se pueda ayudar", aseguró una fuente oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores a TN.com.ar. También dio detalles sobre el encuentro entre el Presidente y el vice de los, que irá en reemplazo de Donald Trump . Aseguró que. "No hay un solo tema en la reunión de Pence. La idea es hablar de la relación bilateral, del comercio , de la cuestión regional y de Venezuela", comentó.Junto a su esposa, Juliana Awada, Macri viajará después del mediodía del viernes hacia Lima, la capital de Perú, en donde ya se encuentra el canciller Jorge Faurie, quien mantuvo reuniones bilaterales con sus pares de Colombia, Perú y Bolivia. El mandatario llegará alrededor de las cinco de la tarde a Perú y se trasladará hacia el Gran Teatro Nacional de Lima, donde se realizará el acto inaugural de la VIII Cumbre de las Américas. Luego asistirá a la cena ofrecida en el palacio de Gobierno por el presidente peruano, Martín Vizcarra, quien asumió el cargo el 23 de marzo último, tras la renuncia de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski. Las bilaterales que mantendrá el presidente se realizarán el sábado, después de la Sesión Plenaria, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima, a las 10.45, en donde tienen previsto participar varios jefes de Estado de la región. Entre ellos, formarán parte los presidentes Michel Temer ( Brasil ), Tabaré Vázquez (Uruguay), Horacio Cartes (Paraguay), Lenín Moreno (Ecuador), Enrique Peña Nieto (México), Evo Morales (Bolivia) y Raúl Castro (Cuba). Losseránel mandatario de Venezuela,, quienes confirmaron en las últimas horas que no asistirán a la Cumbre, debido a un posible ataque militar en Siria en el caso del primero; y con la justificación de que "retiraron la seguridad a la delegación de Venezuela", en el caso del segundo, a quien, en realidad, se le había retirado la invitación en febrero. Está previsto que Macri regrese ese mismo sábado a la Argentina. La Cumbre de las Américas se celebra cada tres años y en su ámbito los mandatarios tienen la oportunidad de discutir y definir una agenda para tratar los temas urgentes de la región.