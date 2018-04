Cuáles son los gremios que quieren perforar el 15% de ajuste salarial

Economía

13-04-2018 Tras darse a conocer la inflación de marzo, los gremios más combativos endurecen sus posiciones en el marco de las negociaciones salariales

de UPCN,de la UOM yfiguran en el grupo de gremios influyentes quesu2018. El jueves, tras una nueva reunión en el ministerio de Trabajo , los representantes del gremio de los metalúrgicos y las cámaras empresarias no llegaron a un, por lo cual se convocó a otro encuentro para el próximo lunes que si fracasa derivaría en un paro de 24 horas Además de UPCN, UOM y Camioneros, tampoco aún firmaron su paritaria gran cantidad de afiliados a Sanidad, Alimentación, Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Gastronómicos y SMATA. Los estatales de UPCN, que comanda Andrés Rodríguez, son el único del sector de los "" de la CGT que resta cerrar su suba salarial (ya lo hicieron la UOCRA -construcción- y Obras Sanitarias) y se espera que en poco tiempo se anuncie ese acuerdo.Al tratarse de unse estima que firmará en torno a la pauta del 15% que alienta el Gobierno, más una cláusula de revisión para ajustar el incremento si la inflación acumulada supere esa cifra. Complicada se perfila laya avisó que busca perforar el techo del 15%. El principal sindicato industrial, que lidera el ex jefe de la CGT Antonio Caló, irá por un incremento promedio del 20% y que en la categoría inicial sería aún mayor. Todavía más dura podría ser la de, en medio del enfrentamiento entre Hugo Moyano y el macrismo, y al respecto Pablo Moyano calificó de "ficticia" la pauta salarial del 15% y anticipó que peleará por una suba del 23%. El Gobierno hasta el momento desplegó unafrente a las paritarias , centrada en cerrar acuerdos por el 15% con los sindicatos menos propensos a la confrontación, a fin de sentar antecedente frente al resto de los gremios más "díscolos". No obstante, los próximo meses serán una prueba de fuego para la Casa Rosada, cuando comiencen ade varios sindicatos de claro perfil opositor al macrismo y que rechazan el 15% y más teniendo en cuenta que la proyección inflacionaria, después de darse a conocer que en marzo llegó al 2,3% se ubicará en el 23 por ciento para el 2018, según estimaciones privadas.