El 58% de las empresas afirma que tiene un déficit en la comunicación interna de temas salariales

13-04-2018 La mayoría de las compañías usa las carteleras y la web interna para difundir estas temáticas y no utilizan las redes sociales ni aplicaciones corporativas

El 58% de las empresas afirma que la comunicación en temas salariales es un déficit, según un relevamiento realizado por la consultora de recursos humanos HuCap, entre 144 empresas de su último Estudio de Compensaciones Beneficios y Tendencias.

"Cuando hablamos de comunicación en temas salariales, nos referimos a la compensación total que perciben los colaboradores, la cual va más allá del salario bruto y hace referencia a la gratificación anual total que perciben, que puede incluir aspectos variables o de bono y beneficios, así como prácticas de work-life balance", aclararon desde la firma.

Estas últimas "resultarán claves ya que cada vez más compañías frente a un escenario donde los costos laborales apremian, refuerzan a través del concepto de compensación total y de dichas prácticas, el poder complementar el salario y ser más competitivas en función de los costos laborales", agregaron.

Si se pregunta a un colaborador cuánto "gana" o cuál es su compensación, responderá su salario base de bolsillo, dado que esto es lo que tienen en la mente la mayoría de las personas, producto de la falta de comunicación de las empresas en estos temas. Para HuCap existe, generalmente, una falta del valor percibido de los beneficios. Y esto se debe en parte al desconocimiento de su impacto en la compensación total.

"Una eficaz y eficiente comunicación interna en las empresas, no solo la referente a las temáticas salariales, debe ser una de las principales ocupaciones de la organización en general y del área de Recursos Humanos en particular, dado que este tema es uno de los más importantes conductores estratégicos de la productividad laboral", comentó al respecto Miguel Terlizzi, Director General de HuCap.

Al preguntar sobre cuáles son los canales que las empresas utilizan para la comunicación interna, los más utilizados son la cartelera, la web interna, la cartelera digital. En menor medida se utilizan las redes sociales y las aplicaciones.

"Es muy común, casi sin excepción, culpar a los programas de comunicación como ineficientes, ineficaces, malos, insuficientes cuando hay problemas. Pero el problema no es la comunicación, sino que lo son las personas que no se comunican. Si no entendemos esto y no trabajamos para resolver las causas que producen que las personas no se comuniquen, cualquier programa puede fracasar o acertar, pero difícilmente el resultado sea el que se espera o se podría lograr", agregó Terlizzi.

"Pocas veces las empresas hacen un exhaustivo análisis de métricas que les permita encontrar las formas y los canales más adecuados para lograr los objetivos que se definen en las políticas de comunicaciones establecidas, ya sea formales o informales, y por sobre todo recoger un feedback de parte de los colaboradores", comentó el consultor.

Recomendaciones

De acuerdo a esta consultora, algunas de las claves que les permitirán a las empresas poder desarrollar programas de compensación total atractivos y comunicarlos eficientemente a sus colaboradores son:

- Escuchar y relevar lo que los colaboradores valoran según la población de la empresa

Establecer canales de comunicación regulares para asegurarse de obtener y escuchar los intereses, inquietudes y actitudes de los empleados hacia la empresa y sus beneficios según las distintas características de la población.

- Analizar los beneficios por nivel (valoración - costo)

Determinar aquellos que funcionan correctamente, aquellos que no están funcionando lo suficientemente bien -eliminarlos o modificarlos- y aquellos que estén faltando, considerando las opciones que propongan los colaboradores.

- Comunicar los valores y alcance del programa

- Establecer canales de comunicación continuos, no solo al momento de la inducción

Más que en medios costosos, construir la eficacia del mensaje y los medios. Emails claros y concisos, carteleras correctamente ubicadas y mensaje atractivo, etc.

- Darle la oportunidad y el espacio a aquellos empleados satisfechos que avalan el programa o determinados beneficios para que puedan contar sus experiencias.

- Evaluación del programa implementado

Retroalimentación constante analizando la participación y tasa de utilización de los beneficios por parte de los empleados.