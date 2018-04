La Justicia sobreseyó a la financiera Puente en una denuncia de la CNV

Legales

13-04-2018 La investigación comenzó por presunto cobro de sobreprecios en las comisiones a entidades provinciales. Según el juez no existió delito

Te puede interesar Alfredo Coto, a indagatoria por arsenal hallado en un supermercado

Pero para la Justicia, nada de ello sucedió. En el proceso se valoró la regularidad de la actuación de Puente y se puso de manifiesto el trabajo de registro organizado y consciente realizado por la entidad.

Lala financieraal dictar elpor la denuncia que realizó la Comisión Nacional de Valores (CNV) por operaciones realizadas en los años 2015 y 2016. El juez nacional en lo Criminal y Correccional nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Martín López, validó la investigación realizada por la Fiscalía nº 22 y dictó el sobreseimiento del presidente de la compañía, Federico Tomasevich, al c, señalando que no existía fundamento legal para la promoción de la denuncia . Sin embargo, la investigación judicial indicó que, que las operaciones en las que intervino Puente se ajustaron a la normativa vigente y fueron aprobadas por el mercado regulador, y que los cuatrorelacionados estuvieron informados,La financiera fue denunciada por la CNV por operaciones realizadas en 2015. La CNV aseguraba que Puente realizó varias operaciones durante el año en las que compró en el Merval bonos a un precio inferior al que luego le vendió a las cajas provinciales en la rueda bilateral, "segmento de negociación en el cual no existe puja entre intermediarios, debido a que no intervienen diversos Agentes en la formación del precio". El patrón -sostenía la CNV - fue "comprar caro y vender barato, en ruedas de negociación bilateral en forma directa entre los Organismos Públicos y Puente"."La presente investigación permite desvirtuar la hipótesis de que el agente Puente Hnos hubiera excedido su actuar o violado el deber de buen cuidado del patrimonio ajeno, perjudicando los intereses que le habían sido confiados. No se advierte conducta alguna por parte de Puente Hermanos, tendiente siquiera a "perjudicar los intereses de sus clientes", sostuvo la resolución del juez.