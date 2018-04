Industrias con "puerta giratoria": más del 10% de los trabajadores a nivel global cambió de empresa el año pasado

Management

16-04-2018 Qué pasa en la Argentina con los sectores que en todo el mundo evidencian alta tasa de recambio de empleados, como la tecnología y el comercio minorista

En Argentina los datos oficiales comenzaron a mostrar un freno del desempleo, que en marzo evidenció una leve baja y se ubicó en 7,2% de la Población Económicamente Activa del país.

Esa pequeña mejora ya parecen percibirla algunas compañías que se dedican a seleccionar personal, tanto temporario como permanente.

Los resultados del último informe Workmonitor de la consultora internacional de talento, Ranstad, mostraron un repunte de la confianza de los trabajadores argentinos en la posibilidad de conseguir un nuevo empleo en el corto plazo, mientras que en paralelo también había caído el miedo a perder el trabajo.

Esta sensación se tradujo en mayor cantidad de personas que salieron al mercado en búsqueda de nuevas oportunidades, escenario que suele estar acompañado de un aumento en la rotación del personal.

"En Argentina, en el mercado de profesionales cuesta conseguir determinados perfiles. Pero en otros casos estamos lejos del pleno empleo. Luego hay un núcleo duro de desempleo, ese 6% o 7% que será muy difícil de bajar si no cambian las condiciones de educación y no mejora la economía", reflexionó días atrás Maximiliano Schellhas, director general de Staffing y Key Accounts de Randstad.

"Llamamos pleno empleo a las búsquedas que nos implican salir a tentar a los talentos con un nuevo proyecto para que dejen el lugar en donde están trabajando", aclaró Schellhas. Estas son profesiones que en este momento evidencian altos niveles de rotación.

Los perfiles en los que Schellhas nota más demanda tanto a nivel local como internacional son los llamados STEM - por sus siglas en inglés: Science, Technology, Engineering y Mathematics- y se vuelven más difíciles de reclutar si se piden con experiencia en alguno de los sectores que también están en crecimiento en la economía local, como en la industria automotriz, autopartistas o firmas de desarrollo inmobiliario.

El experto de Randstad nombró también a los ejecutivos de finanzas y administración, así como a los relacionados con comercialización, entre los perfiles "hot" a los que se debe tentar para que acepten cambiar de compañía.

Hay además industrias y actividades que parecen tener "puerta giratoria", con empleados que están acostumbrados a rotar con mayor frecuencia y tienen un promedio de estadía menor en las empresas.

El fenómeno es similar en todos los mercados. Tras realizar un análisis a más de 500 millones de profesionales, LinkedIn detectó una tasa de rotación mundial del 10,9%, definida a partir del porcentaje de miembros de la plataforma que indicaron que habían abandonado una empresa tan sólo en 2017.

Los sectores con mayor recambio de talento, de acuerdo a estos parámetros, fueron el de tecnología (software), con una tasa del 13,2% en promedio, el de venta minorista (13%) y la actividad de medios y entretenimiento (11,4%).

Pero mientras que en la Argentina la mayoría de las personas consultadas por Randstad dijeron haber cambiado de trabajo en búsqueda de mejores condiciones laborales, en el resto del mundo la situación fue bien diferente.



LinkedIn encontró que los motivos por los que las personas habían decidido mudar de empleo eran los siguientes:

• 45% por falta de oportunidades para avanzar

• 41% descontento con el liderazgo

• 36% descontento con el ambiente de trabajo

• 36% deseo por encontrar un trabajo más desafiante

"En los últimos años, estos sectores han tenido consistentemente las tasas de rotación más altas", reflexionaron desde la red social profesional al referirse a la producción de software, los medios y el comercio minorista. ¿Pero cuál es la situación en Argentina de cada una de estas industrias?

El codiciado talento "tech"

Compuesto por una serie de profesiones y actividades que no existían hasta hace poco, el sector se encuentra en pleno auge.

Tanto es así que en Argentina es muy baja la cantidad de profesionales graduados de carreras de programación y sistemas, debido a que las empresas cooptan directamente a los estudiantes con empleos con altos salarios y excelentes condiciones.

Esto no significa que quienes se desempeñen en el campo de software no tengan pretensiones de mejorar esa situación y su retribución a medida que avanzan en su carrera, a partir de cambios de puesto y de empresa que les permitan ganar experiencia en ramas que ven con mayor potencial de futuro o que les generen interés.

No por nada, desde 2014 y hasta 2016 (últimos datos disponibles) el reporte del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos mostró que la tasa de rotación en las compañías de este sector siempre superó el 27% anual.

La situación no difiere demasiado de lo que ocurre a nivel mundial. LinkedIn relevó que las siguientes fueron las áreas con mayores índices de recambio del personal:

• Diseñadores de experiencia de usuario (23,3%)

• Analistas de datos e ingenieros de software integrados (21,7%)

• Juegos de computadora (15,5%)

• Internet (14,9%)

• Software de computadora (13,3%)

Más aún, casi la mitad (49%) de los empleados que decidieron moverse de compañía el año pasado, tomaron otro trabajo dentro del sector tecnológico.

"El estudio sugiere que el problema de retención de talento tecnológico es la alta demanda y la creciente compensación dentro de la industria. A medida que los empleadores y las ofertas se vuelven más competitivos, los mejores talentos están más ansiosos por aprovechar nuevas oportunidades", resumieron desde la red social.

Comercio minorista

De acuerdo LinkedIn, lo que ocurre con el comercio minorista a nivel mundial es una especie de reconversión, en la medida en que hay una importante transformación de los modelos de negocio hacia el comercio electrónico.

Los niveles de rotación en este sector son:

• Restaurantes 17,2%

• Minoristas 16,2%

• Supermercados 15,4%

Pero a diferencia de lo que ocurre con la tecnología, en este caso los puestos de mayor recambio son los de menor jerarquía: vendedores minoristas (19,3%), profesionales de servicios de alimentos (17,6%) y profesionales de hotelería (17%).

"Dentro de este sector, la rotación responde a una transformación debido al aumento de compras en línea", aseguran desde LinkedIn en el informe. Esto obliga a los profesionales a encontrar nuevas carreras: sólo 35% de las personas que dejaron sus trabajos el año pasado, permanecieron dentro del sector minorista.

En la Argentina esa misma tendencia parece estar instalándose. Por caso, solo en Walmart se generaron recientemente nuevas posiciones vinculadas surgidas de las necesidades detectadas por esa cadena.

Algunas de las mismas, según dijeron desde la empresa a iProfesional, fueron las siguientes:



- Chief Digital Officer para Chile y Argentina: tiene a cargo áreas de sistemas, e-commerce y transformación digital. El objetivo es poder generar sinergia entre las áreas de sistemas y productividad, para fortalecer la mejora en los procesos del negocio.

- HR con orientación en change management y transformación digital: el área de RR.HH. se reestructuró para empujar y liderar la transformación digital y desarrollar un equipo de trabajo que contemple cultura, diversidad y digitalización.

- En tiendas con servicio de e-commerce se comenzó a identificar los mejores perfiles de la operación para capacitar, para darles equipos de trabajo a cargo y que puedan liderar la atención del cliente en lo que respecta a e-commerce.

Patricio Dewey, Director Comercial del Grupo Adecco, también confirmó que en el comercio minorista local "hay nuevas posiciones relacionadas al e-commerce; por ejemplo, todo lo que es atención al cliente vía web o por chat".

No obstante, a manos de una baja en el consumo en general, en todo el sector en Argentina también se vive un momento de crisis, que impacta tanto en las pequeñas y medianas empresas como en las grandes cadenas.

Las ventas minoristas por parte de las Pymes acumularon una caída del 1,5% en el primer trimestre del año, medidas a precios constantes, según relevó la CAME. Y lo que denotó esa entidad que reúne a medianas empresas es que hubo "mucho desplazamiento de ventas hacia canales alternativos", como el comercio informal para los rubros relacionados a la moda, y el canal mayorista en muchos de los casos para alimentos y bebidas.

Desde Randstad, Maximiliano Schellhas también reconoce que el consumo masivo atraviesa una "etapa de baja tracción" de búsquedas de personal, a diferencia de lo que ocurre en otras industrias como la automotriz y la autopartista.

En Adecco vieron un panorama parecido: "Las búsquedas en este sector suelen mantenerse estables todos los años. No vemos un aumento específicamente en este sector, pero tampoco menguan", afirmó Dewey.

En ese marco, admitió que se trata de un sector que para ciertas posiciones suele tener altos índices de rotación. Según datos que midió esta consultora en 45 empresas minoristas en 2017:

- el 30,43% de los encuestados afirmó haber tenido entre un 6% y un 20% de rotación durante ese año;

- el 69,57% de los encuestados afirmó haber tenido menos de un 5% de rotación de personal durante ese año.

Pero al igual que en el resto del mundo, esos índices suelen ser impulsados por los puestos de base, como repositores, cajeros, etc. Se trata, en líneas generales, de primeros empleos. "Esto conlleva sueldos básicos, horarios rotativos y trabajar los fines de semana, requisitos que las nuevas generaciones pueden tener a bien en un primer empleo para ganar experiencia, pero luego de cierto tiempo dejan de resultar atractivos", recordó Dewey.

Medios y entretenimiento

En los medios y la industria del entretenimiento LinkedIn denotó una tasa promedio de rotación del 11,4% a nivel mundial, y no es de extrañar ya que muchos de sus trabajadores son independientes o trabajan por proyectos que duran una (o más) temporadas determinadas.

Así y todo, las áreas con mayor rotación dentro de este sector, según la red de profesionales, fueron:

- Periódicos 13,3%

- Medios en línea 13,2%

- Deportes 13,2%

En tanto, las ocupaciones con mayor rotación, según LinkedIn, fueron las siguientes:

- Animadores 25,6%

- Artistas en 3D 22,3%

- Especialista en Marketing 19,8%

Finalmente, la mayoría de las personas que abandonan los trabajos en medios y entretenimiento también abandonan el sector: sólo el 36% de quienes cambian de empresa se quedan en la misma área.

En los últimos años en Argentina hubo cierres de importantes medios de comunicación, y hay cada vez menos teatros y menor presupuesto oficial para la producción de contenidos audiovisuales. Otros rubros, en tanto, ven un crecimiento mayor como el de los eventos y recitales.

Capítulo aparte merece la variedad de empresas que trabajan en áreas de marketing, comunicación y publicidad. ¿En qué áreas de este sector hay mayor rotación?

Desde la consultora de talento especializada en la industria publicitaria, Mediomundo, refirieron que las agencias de medios son las que manifiestan mayor dificultad tanto para conseguir personal como para retenerlo, ya desde hace varios años.

"Hay una serie de factores. Está habiendo un cambio tanto en la industria publicitaria en general como en las agencias de medios en particular, por la tecnología y la aplicación de herramientas de medición. Eso hizo que mutara el negocio hacia un servicio de generación de valor estratégico para optimizar inversiones", dijo Myriam Mihkelson, socia de Mediomundo.

"La rotación en este sector es altísima, sobre entre los 'planners'. Es porque el ingreso a esa actividad es fácil, pero luego hay gente que se queda porque le encuentra sentido y otros que se decepcionan cuando ven que mucho del trabajo es estadístico y no de generar valor en la comunicación en sí. Y si no permanecen, no llegan a la etapa más estratégica", agregó Florencia Luque, también socia de la mencionada consultora.

"Las personas siguen viniendo de carreras de Comunicación pero la tarea fue virando hacia la estadística y las métricas. Por eso varios de nuestros clientes están abiertos a expandir los perfiles de las búsquedas a profesionales de Administración, Matemática, Estadística, Actuarios, etc.", aclaró.

Además de estos movimientos propios del sector, las empresas creativas y de comunicación digital también son demandantes de talentos del área tecnológica, acostumbrados a trabajar por proyectos, desde sus casas, en sus propios horarios, y no se acostumbran necesariamente al trabajo en equipo de las agencias. Y los salarios de estos profesionales son distintos a los que se pagan en este tipo de empresas.

En este contexto, las socias de Mediomundo aseguran que es difícil encontrar algún profesional que se quede más de tres años en la misma posición y compañía. Aclararon que también influyen los empleadores que, al querer llenar una vacante lo más rápido posible, salen a buscar a las personas que están trabajando en firmas competidoras, acelerando la rotación.

"Una persona que se queda suficientemente tiempo en una empresa de este rubro, unos cinco años, mostrando que ha avanzado y ha aprendido, es alguien estable. Pero quedarse más tiempo en un mismo lugar sin motivos claros también demuestra ser alguien poco inquieto, en una industria donde ser curioso y actualizarse", cerró Mihkelson.