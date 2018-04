Consenso Fiscal: sólo 5 provincias mantuvieron en 2018 las alícuotas en Ingresos Brutos sin aplicar subas

Impuestos

Un nuevo informe del IARAF señala que de las provincias que estarían cumpliendo con el Consenso Fiscal en lo referido a Ingresos Brutos, sólo 5 hanen 2018 lassin aplicar subas: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero. El resto de las jurisdicciones han aplicadoo generalizadas sobre al menos un sector de actividad económica. Otro caso de incumplimiento del Consenso que es preciso remarcar es el de laaplicada en Tierra del Fuego. Esta provincia aplica un porcentaje adicional a las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos con destino a un Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales. Esta sobretasa no solo se incrementó en 2018, sino que además, incluyéndola a lade cada actividad, en muchos casos se supera elsugerido en el Consenso.Es importante tener en cuenta que el espíritu del Consenso fue el de poner unlegal ejercida por el Impuesto a los Ingresos Brutos sobre la actividad económica. En este sentido, la presión tributaria legal está comprendida no solo por las alícuotas, sino también por lasque es en definitiva lo que terminan abonando los contribuyentes formales. Prácticas como las aplicadas por la Provincia de Tierra del Fuego, de no considerar dentro de los límites del Consenso a laso incrementos de alícuota, claramente terminan desvirtuando el objetivo central del Consenso Fiscal. "Es imperioso que este tipo de acciones no se empiecen a replicar en(todavía hay 5 que no sancionaron la ley impositiva para este año), situación que en caso de ocurrir implicará la desaparición del objetivo central de disminuir la presión tributaria legal en nuestro país", concluye el IARAF.