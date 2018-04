Según Ecolatina, lo más probable es que el consumo masivo no repunte este año

Economía

16-04-2018 Acumula dos años de caída y 2018 no será mejor porque el salario real está estancado respecto de 2017 y el crecimiento del PBI alcanzará alrededor del 2%

Elacumulay lo más probable es que, con un crecimiento del PBI en torno al 2% y el salario real estancado respecto de 2017, indicó un informe difundido por la consultora Ecolatina. "Dado que estimamos uny que else mantendrárespecto a 2017, lo más probable es que el consumo masivo no logre repuntar este año", señaló. Elen que ingresó Carrefour, uno de los principales supermercados , puso el foco en el estado del sector. Ecolatina indicó ques de los últimos años. En 2016, la actividad económica disminuyó casi 2% interanual, mientras que el consumo masivo se redujo más del doble (-4%). El año pasado el PBI trepó casi 3% i.a., a la par que el sector bajo análisis acumuló su segundo año consecutivo de caída (-1% i.a.)". De este modo, mientras que entre 2015 y 2017 la actividad agregada registró un avance de 1%, el poder adquisitivo se redujo 1,1% y el consumo masivo marcó un retroceso mayor a 5 por ciento.local(incluso superando a su anterior pico), esta rama no logra acoplarse a la tendencia positiva. Esta eno fue generalizada para el: el consumo privado total (que incluye también la compra de bienes durables y servicios) avanzó 2,5% en los últimos dos años, por lo que se observa una sustitución en la composición del consumo hacia el interior del presupuesto de las familias. Asimismo, se está experimentando unadentro del consumo masivo: mientras que elacumuló un alza cercana a 25% en cantidades a lo largo de la gestión Cambiemos, los supermercados e hipermercados redujeron sus ventas en 12 por ciento. Por otra parte, debido a las correcciones realizadas en las tarifas, entre diciembre de 2015 y marzo de 2018, la inflación de Precios Regulados para el Gran Buenos Aires casi triplicó al índice general (226% y 88%, respectivamente según el IPC Ecolatina). "Por lo tanto, motivada por la nueva configuración de precios relativos,, puntualizó.