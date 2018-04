Macri excusó a Etchevehere de actuar en casos referidos a empresas de las que haya formado parte

Legales

16-04-2018 Por decreto el ministro de Agroindustria no deberá intervenir en situaciones que involucren a la Sociedad Rural, de la cual fue presidente hasta 2017

El presidente Mauricio Macri dictó un decreto en el queal ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, de tomar decisionesde las que formó parte en los últimos tres años, además de intervenir en situaciones referidas a la Sociedad Rural Argentina (SRA), entidad de la que fue presidente hasta octubre de 2017. El decreto 303/18, publicado en el Boletín Oficial, surgió a partir de un, quien se vio envuelto en una polémica cuando en diciembre pasado se supo que días antes de su ingreso al gabinete nacional la SRA le había otorgado un, por su trabajo como titular de la entidad durante cinco años. Aunque luego el titular de Agroindustria efectuó una serie de aclaraciones a la Oficina Anticorrupción e incluso decidió, para ofrecer mayores garantías de transparencia en su gestión,al presidente Macri que loen asuntos públicos vinculados tanto a lacomo a un conjunto deEs así que el decreto presentada por Etchevehere "para intervenir durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con lasa las que se hubiera, en particular, si les hubiera prestado servicios en dicho período".La norma firmada por Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, menciona expresamente a las empresas Etchevehere Rural SRL, Construcciones del Paraná SA, Los Vascos Propiedades SA, Establecimietno Rural La Margarita SA, y Sociedad Anónima Entre Ríos, además de a la Sociedad Rural Argentina, como ex empleadora del ministro. La mayor parte de las empresas citadas, en las que Etchevehere figura como, estánen el marco de una causa radicada en el Juzgado Federal de Paraná, Secretaría Criminal y Correccional 1, que se inició en 2015 por denuncias de Dolores Etchevehere, hermana menor del funcionario, ante una presunta "defraudación" lesiva a sus intereses. En lo sucesivo, a partir del decreto , Etchevehere ya no deberá intervenir en todos los asuntos públicos vinculados con las firmas de su grupo familiar, así como a la SRA, aclaró la agencia Télam. En el caso de que sea necesario tomar alguna definición de ese tipo, elesas actuaciones al titular del, Gustavo Santos, quien también firmó el decreto