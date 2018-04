Diputados elimina el canje de pasajes a cambio de un plus por movilidad

Legales

16-04-2018 Emilio Monzó firmó la resolución acordada entre los bloques, que da a los 257 integrantes de la Cámara baja la posibilidad de optar entre cuatro opciones

El presidente , Emilio Monzó, firmó unaquepor dinero en efectivo a cambio de un plus por movilidad. El acuerdo no fue unánime, pero conformó a la mayoría. Es que se le otorgarán a los 257 diputados 10 pasajes aéreos o terrestres nominados -es decir, intransferibles- de carácter mensual. Y, además, los legisladores tendrán la, indicó Parlamentario.com. Los diputados podrán optar, en, poren concepto de movilidad -un, que no tributará Ganancias-, en lugar de llevarse los tramos. En otras palabras, habrá que elegir entre uno y otro. Laserá la depor movilidad-esto es, utilizables por cualquier persona-. Sino, los diputados podrán llevarse. La cuarta vía es acceder a, ambos también innominados.La novedad es, además, que el diputado deberáy no podrá cambiarla sino hasta el año siguiente. Según estimaciones de Presidencia, el nuevo sistema, que se suman a los casi 20 millones que se ahorraron en concepto de digitalización y eliminación de vouchers. Todos, y los tramos aéreos innominados serán emitidos únicamente ida y vuelta. Y el concepto de movilidad se actualizará teniendo en cuenta el índice de variación del litro de nafta de mayor octanaje correspondiente a YPF Automóvil Club Argentina. Fueron otros de los acuerdos a los que se llegó en los últimos días. Finalmente, para despejar dudas, en Presidencia garantizan que toda la información relativa al nuevo régimen de pasajes será publicada en el sitio web de la Cámara de Diputados . “El cambio de sistema, pero se aceleró en las últimas semanas”, explicó Monzó a la prensa acreditada, tras culminar las negociaciones donde se abrió una grieta entre los diputados de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y los del interior del país.