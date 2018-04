Carlos Melconian fue categórico y cuestionó al equipo económico del Gobierno: "El 15% de inflación no existe"

Economía

16-04-2018 El expresidente del Banco Nación descartó que el Gobierno llegue a cumplir con la meta establecida. Dijo que el índice rondará el 20 por ciento

En medio de la polémica por los incrementos de precios , y mientras en el Gobierno insisten con que lade este año rondará el 15% pautado, el ex presidente del Banco Central aseguró que esey afirmó que rondará "el 20 por ciento". "Se está yendo a ese camino conEn cualquier relación con el sector privado hoy, el 15% no existe. Se lo toma con la naturalidad de que no existe, no es para tirarse de los pelos. Y las pautas salariales se las firma con el 15% más algún tipo de corrección", sostuvo. En declaraciones radiales, el economista explicó que "lano es una variable en la que se apriete un botón y se logre controlar" sino que es "una variable resultado, la consecuencia de lo que vos hagas, de lo que se llama política macroeconómica"."En esta política, que da una inflación del orden del 20%, mango más, mango menos, está insertada Argentina hace muchos años. Después podemos ver qué no se hizo, qué error se cometió", subrayó. Si bien durante el fin de semana desde el Gobierno admitieron "preocupación" por el último dato del Indec , que ubicó el índice de precios en el 2,3% en marzo, insistieron con que al final el año la inflaciónprevisto. Sin embargo, Melconian reiteró que esey hasta descartó que se llegue a ubicar por debajo del 10% al finalizar la presidencia de Mauricio Macri en diciembre de 2019. "Al final del segundo mandato, sí. 2019 es el año que viene. Laste dejan sin fuerza. Es difícil ir a un dígito el año que viene con esta política macroeconómica. Lo que pasa es que la desilusión viene de acuerdo a lo que te planteaste. Hay gente que cree que a la mañana cuando te levantás tenés que tener una ilusión. Pero tienen que ser ilusiones que no pasen por cuestiones numéricas como éstas", resaltó.