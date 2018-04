Sturzenegger, preocupado por la suba de precios: "Nuestro escenario es una inflación del 15%; si no se da, subiremos la tasa"

Economía

16-04-2018 El jefe del Banco Central afirmó que el IPC de marzo fue un resultado que no esperaban y que hay que revertirlo para estimular la economía y bajar la pobreza. Además, afirmó que espera "el crecimiento económico continúe en los próximos años" y que desde mayo "habrá una desinflación pronunciada"

El presidente del Banco Central , Federico, aseguró esta tarde que "que se puede hacer para, impulsar ely bajar la". "%", dijo Sturzenegger, y añadió que "si ese escenario no se diera tenemos que, que en este caso puntual es". Esta advertencia fue lanzadapor el titular del BCRA . En unaque ofrece en la sede del Banco Central , donde presenta el Informe de Política Monetaria del primer trimestre de este año, Sturzenegger remarcó que el país atravesó un período de "" durante. Además, el funcionario señaló que "se espera queen los" y pronosticó que desde"habrá unapronunciada".También admitió que, en cuanto a precios , "tuvimos unende 2017 y otro en elde 2018". "Estos shocks tienentanto en lacomo en la", reconoció y anticipó que si no hay una fuerte desaceleración, se. En este sentido, admitió que el resultado de, que se situó en 2,3%, "no era el que estábamos esperando". Y calificó a ese número como "", al tiempo que agregó que la suba de precios del primer trimestre "no fue la que hubiéramos querido". Sin embargo, manifestó su "" en cuanto a la baja de inflación en ely dijo que "en las próximas semanas haremos unpara ver si se cumple ese objetivo".